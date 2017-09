Reajuste de 3,3% no preço do litro da gasolina chega aos postos

O novo reajuste do preço do litro da gasolina chegou aos postos de combustíveis de Suzano. O reajuste de 3,3% foi feito após o anúncio da Petrobras na última terça-feira. Nos estabelecimentos do Centro, o preço mínimo do combustível pode ser encontrado por R$ 3,49 e chega a até R$ 3,94. Gerentes lamentam o aumento e motoristas reclamam de valor "abusivo" para a atual situação do País.

De acordo com o responsável por um posto localizado na Avenida Antônio Marques, João Oliveira Rios, outro aumento do preço da gasolina deve ocorrer. "Trocamos o valor da noite para o dia quando anunciaram. Mas como sempre, farão outro reajuste em seguida. Ruim para o cliente, que tem todo direito de reclamar", explicou.

Até o último sábado (2), o preço do litro da gasolina era achado de R$ 3,24 até R$ 3,79 em toda a cidade. Os valores mais caros eram registrados no Centro. A média do preço de venda era de R$ 3,53.

Segundo o servidor público Reinaldo Katsumoto, o reajuste prejudicará o orçamento. "Mais uma vez o governo mostra sua incompetência. Com certeza irá pesar no bolso esses centavos a mais. Terei que economizar para não ficar sem nada no bolso no final do mês", lamentou.

Já a motorista Maurineide Pereira da Silva disse que o preço é abusivo. "O combustível antigamente era R$ 3 e agora está quase R$ 4, não dá para acreditar. Uso moto para me locomover e estou achando um absurdo o valor do litro. Um desrespeito com a população".

O aposentado Nelson Rodrigues Pires comentou que abastece toda semana e está com receio de gastar muito. "Tinha que baixar e não aumentar o preço. Levo minha esposa para a terapia quase todos os dias e não posso ficar pagando um preço alto como este. O governo deveria baixar, pois sabe que a maioria dos motoristas não tem condições para pagar quase R$ 4 o litro", completou.