Atualização cadastral do programa Bolsa Família termina nesta sexta

O prazo para atualização do cadastro do programa Bolsa Família termina nesta sexta-feira (30), em Suzano. O beneficiário que se encaixa nas exigências estabelecidas pelo programa federal deverá ir até o posto de saúde mais próximo para confirmação dos dados. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento, o município tem ao menos 11,7 mil famílias beneficiárias.

A atualização faz parte do cronograma do Sistema de Gestão do Ministério da Saúde. As pessoas que não cumprirem com a exigência corre o risco de ter o benefício bloqueado, suspenso ou até mesmo cancelado. Por conta disto, o beneficiário deverá ir ao posto de saúde mais próximo e estar com os seguintes documentos: caderneta de vacinação dos filhos, o cartão do Bolsa Família e, em caso da beneficiária estar grávida, o cartão da gestante. Os documentos serão necessários para o acompanhamento e atualização das informações.

De acordo com a Prefeitura, o acompanhamento às famílias beneficiárias do programa federal tem em vista o cumprimento do calendário básico de imunização, além do crescimento e desenvolvimento de crianças menores de 7 anos. E, também, atendendo o calendário de pré-natal da gestante, a assistência pós-parto, além da vigilância nutricional. A ação tem como foco ampliar o acesso das pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social cadastradas no sistema da União aos serviços de Saúde.

Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades. Foi criado pelo governo federal em 2003, com a fusão dos extintos Bolsa Escola, Auxílio Gás, Cartão Alimentação e Bolsa Alimentação. A medida tem como principal objetivo combater a fome e a pobreza e promover a segurança alimentar e nutricional, retirando as famílias da vulnerabilidade social, via transferência de renda. Outro objetivo da iniciativa é reforçar o acesso das famílias aos direitos básicos e aos serviços de Saúde, de Educação, de Segurança Alimentar e de Assistência Social.