Reunião entre deputados da região e Uip debaterá divisão de custeio do Guido Guida

Uma reunião entre os deputados estaduais do Alto Tietê e o secretário de Estado da Saúde, David Uip, poderá encontrar uma solução para o custeio do Hospital Municipal Guido Guida, de Poá, que corre o risco de fechar em decorrência da diminuição da arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) do município. Entre as medidas que podem resolver a questão, esta à divisão do custeio da unidade hospitalar. O encontro foi solicitado com urgência pelo chefe da pasta estadual e foi divulgado nesta quarta-feira (12), pelo deputado estadual, Luiz Carlos Gondim (SD), em entrevista ao jornalista Ayl Marques, à rádio 101.5 SP/RIO FM, emissora da Rede DS de Comunicação.

De acordo com Gondim, ele já se reuniu com Uip e com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, para falar sobre os 30 mil pacientes da região que podem perder o atendido na unidade poaense. “Eles podem ficar sem atenção médica, principalmente pronto-atendimento. Levamos isso ao Uip, que pediu uma audiência urgente com o Gian Lopes (PR), com a presença de todos os deputados da região, para vermos se existe uma saída para Poá, igual o que foi feito no Hospital Municipal de Bras Cubas, em Mogi das Cruzes, aonde a União financia 50% do custeio e o Estado e o Município, 25% cada”, explica.

Gondim afirma que mesmo com esta possibilidade, Gian Lopes afirmou que a situação é difícil, pois terá que gastar entre R$ 12 a R$ 15 milhões por ano. “Precisamos de uma solução, para não abandonar a cidade. Pois estes 30 mil pacientes serão direcionados a outras cidades, que não irão suportar a demanda, uma vez que nas cidades vizinhas já há casos de superlotação”, completa.

Sobre a audiência com o ministro da Saúde, o político afirma que ainda aguarda a agenda do executivo. Gondim adiantou que o encontro só acontecerá com a presença de um deputado federal da região, trâmite padrão da União. Em relação às Santas Casas, ele frisa que trabalha em um levantamento relacionado à terapia intensiva no Alto Tietê, assim como no Vale do Paraíba.

Além disso, o político cobra ação maior das concessionárias de estradas para ajudar as cidades a terem melhor unidades de saúde que atendem acidentes ocasionados nas rodovias, além de terem ambulâncias com UTI, para fazer o transporte adequado do paciente.

O deputado afirmou ainda que também cobra do Estado à implantação do heliporto no Centro Oncológico, do Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi. Segundo ele, com noves estradas no Alto Tietê, a inclusão do heliporto será de grande valia para agilizar os socorros.

Gondim destaca que também luta pela instalação de Pronto-Socorros (PS) em Santa Isabel e Arujá. Entre outros assuntos de interesse do político estão às reformas das estações de trens mogianas, o desassoreamento do Rio Tietê entre César de Souza até a Vila Industrial, trazer cirurgias cardiopatas infantis para o estado e Escolas Técnica Estadual (Etec) para Jundiapeba e Bras Cubas, aonde devem ser atendidos, em cada Distrito, 190 mil estudantes.