Santa Maria vai inaugurar Centro Cirúrgico e realizar 250 procedimentos

O Hospital Santa Maria de Suzano vai inaugurar em setembro seu centro cirúrgico, que terá capacidade para realizar 250 procedimentos mensais.

O Hospital Santa Maria receberá investimento de R$ 3 milhões, permitindo a disponibilidade de um completo parque tecnológico contando com mesa e foco cirúrgicos, o que garante segurança total em procedimentos para pacientes, médicos e demais profissionais atualizados e capacitados permanentemente na área da saúde.

Este bloco cirúrgico, conforme explicações dadas pelo gestor executivo Ruy Sérgio Hernandes, terá quatro salas e capacidade para 250 cirurgias mensais, transformando o Hospital Santa Maria em referência de qualidade e estratégia na medicina privada existente na região do Alto Tietê.

"É um grande privilégio poder trabalhar dessa forma, percebendo o crescimento de um hospital de ponta dia após dia", declara Ruy, que acompanhou de perto todo o processo de implantação da unidade, inaugurada em dezembro de 2015 proporcionando serviços completos de Pronto Atendimento (urgência e emergência) 24 horas por dia.

Ele ressalta que, poucos meses depois da inauguração do Hospital Santa Maria com PA Adulto e completo Centro de Diagnósticos - incluindo Tomografia Computadorizada, Ultrassonografias e Raio-X - a diretoria priorizou investimentos na abertura de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (adulto), inclusive coronariana, o que permitiu as internações clínicas também norteadas pela segurança dos envolvidos na assistência prestada aos pacientes.

Segundo a direção, o Hospital Santa Maria seguiu rigorosamente um planejamento visando leque completo de atendimento, razão pela já mantém em funcionamento a sua Maternidade com 16 leitos em um complexo formado também por Centro Obstétrico, Berçário e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

A capacidade é para 150 partos mensais e o setor oferece diferenciais como alojamento conjunto (mãe e bebê podem ficar juntos desde as primeiras horas de nascimento) e recurso da transmissão ao vivo do parto - os familiares podem ficar confortavelmente em uma sala planejada para acompanhar esse momento emocionante e histórico.