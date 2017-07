Saspe forma mais de 500 alunos e anuncia mais cursos

Mais de 500 alunos se formaram neste sábado (22), em Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). Os estudantes fazem parte das turmas do primeiro semestre de cursos como conservas, doces & compotas alemãs; costura express; cozinhando sem segredos; entre outros.



O evento foi realizado no Salão Social do Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, e contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), da presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, a primeira-dama, Larissa Ashiuchi, entre outras autoridades.



De acordo com Larissa, até o final deste ano deverão ser formados pelo Saspe mais de 1,5 mil alunos. Até ontem, passaram pelos cursos e oficinas de formação 970 suzanenses. "Hoje, meu sentimento é de gratidão por conseguir fazer parte da vida destas pessoas. Nós oferecemos uma oportunidade, cursos gratuitos e estou orgulhosa por ver a mudança que elas podem ter na vida", completa.



Larissa diz ainda que novidades serão apresentadas nos próximos dias e frisa que o setor fará ainda neste ano um levantamento sobre o número de pessoas que conseguem se recolocar no mercado de trabalho, após as capacitações. "Nossa meta é formar mais de 1,5 mil alunos neste ano. Reforço aos suzanenses que aproveitem estas oportunidades, que façam os cursos. Muitos alunos já estão trabalhando, fazendo serviços autônomos e se tornando até microempreendedores", finaliza.



Ashiuchi acrescenta que o evento de ontem significa mais uma etapa de ações da administração cumprida. "Com estas formações aumentamos as oportunidades para os suzanenses. Nós não podemos dar o peixe, mas ensinamos a pescar, isto ajuda a melhorar a formação da população e a gerar mais empregos", destaca. Ashiuchi frisa ainda que trabalha para recuperar o tempo e dinheiro perdido de Suzano. "Buscamos uma verba do Fumefi, cerca de R$ 1,5 milhão, para pavimentação de ruas do Marengo, além de outras ações que iremos anunciar em um mês".



Agnaldo dos Santos Filho, de 47 anos, que se formou há um mês, no curso de estética automotiva, conta que tem por formação o curso de soldador, mas está desempregado. "Aprendi muitas coisas novas no curso do Saspe como lavagem de carro a seco e higienização. Encontrei lá mais do que esperava e já tenho feito alguns trabalhos. Esta renda extra ajuda muito em casa", ressalta.



Cursos

Os 531 formandos frequentaram além das capacitações de Conservas, Doces & Compotas Alemãs (12 alunos); Costura Express (50); Cozinhando Sem Segredos (10); os cursos de Crochê (12); Delícias de Páscoa (17); Estética Automotiva (11); Filmagem (29); Fotografia (84); Informática Básica (57); Kit Festa (57); Organização de Eventos (52); Quick Massage (89) e Salgados para Festa (51). (P.Q.)