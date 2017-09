Secretário do Estado confirma estudos para a instalação do Ceagesp em Suzano

Em audiência realizada na quinta-feira (31) com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e o deputado estadual Estevam Galvão (DEM), o secretário-adjunto de Agricultura do Estado, Rubens Risek Júnior, confirmou que Suzano está na disputa pelo Companhia de Entrepostos de Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Também participaram da reunião abrigada na Prefeitura de São Paulo o secretário de Governo de São Paulo, Júlio Semeghini, e o adjunto da pasta, Orlando Lindório de Faria.

O entreposto, hoje localizado na Vila Leopoldina, na Capital, deverá ter novo destino em breve, conforme Termo de Compromisso assinado em julho deste ano entre o Poder Executivo de São Paulo, o Governo do Estado e o Ministério da Agricultura.

Esta é a segunda vitória de Suzano na luta pelo investimento. Recentemente, em audiência com Estevam, o prefeito da Capital, João Doria (PSDB), autorizou os estudos para a instalação do entreposto na cidade do Alto Tietê. "Suzano está bem localizada, a apenas 2,1 quilômetros do acesso ao Rodoanel Leste, ponto fundamental para a instalação do Ceagesp. O município tem acesso fácil às vias férreas, ao porto de Santos e a São Paulo pela Avenida Aricanduva. É de fato uma ótima proposta, com grandes chances de vitória. Vamos analisar tecnicamente", adiantou o secretário-adjunto de Agricultura.

Com previsão de início ainda no segundo semestre de 2017, o processo de escolha vai levar em consideração estudos sobre localização, estrutura a ser oferecida, modelo de gestão financeira e perfil jurídico.

De acordo com a comitiva liderada por Ashiuchi e Estevam, o Ceagesp em Suzano deve seguir o modelo do Benchmarking Rungis - maior mercado de alimentos do mundo, localizado na França. Caso venha para o município, o entreposto será instalado próximo à estrada dos Fernandes, na região da Casa Branca, numa área de 2,5 milhões de metros quadrados, contrapondo com os 700 mil metros quadrados atuais.

"Este é um projeto de grande porte, que fará toda a diferença para nossa cidade e o Alto Tietê. Estamos empenhados em apresentar todos os aportes técnicos para validar nossa candidatura. Saio entusiasmado desta reunião, já que acredito que Suzano tem grandes chances", comemorou Ashiuchi.

Por sua vez, Estevam Galvão reforçou as capacidades de atendimento. "O secretário Rubens demonstrou muita competência na condução dos trabalhos e interesse na proposta que apresentamos. Suzano é estrategicamente posicionada. Assim, tem chances reais de receber o Ceagesp”.