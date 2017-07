Secretário estima conclusão de Arena Multiuso para fevereiro

O secretário municipal de Esportes, Recreação e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, estima que as obras da Arena Multiuso, no parque Max Feffer, sejam concluídas em fevereiro de 2018. Contudo, a previsão inicial é de que construção finalize ainda neste ano. A afirmação de Nardinho foi feita durante entrevista recente ao jornalista Ayl Marques, da Rádio ConectCar SP/Rio 101.5 FM.

O chefe da pasta ressaltou que há 22 anos o esqueleto da construção existe no parque Max Feffer.

"A política virou São Tomé, tem que ver para crer. Nosso esqueleto está há 22 anos para terminar e o prefeito falou que quer terminar neste ano. Eu estou sendo mais cuidadoso ainda de falar que até fevereiro termina", afirmou.

Apesar da estimativa, Nardinho ratificou a previsão do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), de que as obras sejam concluídas ainda neste ano. "O que queremos é que até dezembro a Arena Multiuso esteja terminada para que o ano que vem a gente possa realmente começar as atividades esportivas em outro porte".

O secretário acredita que o espaço contribuirá para o fomento do esporte suzanense, que neste ano ficará de fora dos Jogos Regionais e Abertos. "(será importante) Para poder pensar em Jogos Regionais, Jogos Abertos, pensar em ter uma equipe de grande porte e realmente poder fazer vários tipos de eventos na Arena Multiuso. Poder fazer shows também. O prefeito está procurando também ver 'name list', para poder ver o nome da Arena, enfim fazer um trabalho profissional", conclui.

ARENA

Em março, a Arena Multiuso do parque Max Feffer conseguiu a liberação de R$ 3,5 milhões para investimentos na conclusão das obras. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) prevê que o trabalho seja finalizado ainda neste ano. A estrutura contará com arquibancada para cinco mil pessoas, vestiários, acabamento interno e externo, além de iluminação do entorno reforçada por lâmpadas de LED.

O convênio é entre a prefeitura e o Desenvolve SP. Na primeira fase da construção, foram investidos R$ 10 milhões, oriundos de financiamento da gestão anterior com a Agência de Desenvolvimento. O valor, no entanto, não contemplou a conclusão dos serviços. "Sabemos que essa obra se estende há anos, e não poderíamos, de jeito algum, deixá-la inacabada. Nosso objetivo é entregar o equipamento em 2017 e dar início às tratativas quanto à formação de uma equipe de voleibol que seja referência em todo o País, como Suzano já teve anos atrás", disse Ashiuchi na ocasião.