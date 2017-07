Secretário de Saúde de Suzano será entrevistado desta sexta-feira na Rádio SP/Rio 101.5 FM

O secretário de Saúde de Suzano, médico Luis Claudio Rocha Guillaumon, será o entrevistado desta sexta-feira (30 de junho) da Rádio SP/Rio 101.5 FM, uma emissora da Rede DS de Comunicação. A entrevista será concedida ao jornalista Ayl Marques dentro do Programa 120 Minutos.

Além de sintonizar a rádio, o ouvinte-internauta poderá acompanhar a entrevista ao vivo pelo Facebook a partir das 8h30.

Guillaumon vai abordar assuntos referentes aos postos de saúde, investimentos no setor e fará um balanço da atuação da pasta nesses seis primeiros meses do governo municipal do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR).

Recentemente, o secretário anunciou novidades. A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Jardim Europa (avenida Washington Luiz, 1.608), por exemplo, já começou a atender a população em horário estendido. O objetivo é ampliar o acesso dos cidadãos aos serviços de atenção básica no período noturno, com direito a agendamento. Num primeiro momento, a dilação do funcionamento neste posto vai acontecer às segundas e às quartas-feiras, das 7 às 22 horas. A providência não acarreta custo adicional ao erário público e faz parte do programa “ProSuz”.