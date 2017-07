Sem definição, Hospital Estadual de Suzano segue sem data para ser entregue

A data de inauguração do Hospital Estadual de Suzano, unidade anexa ao Hospital das Clínicas (HC), passa por estudos da Secretaria de Estado da Saúde. Conforme apontou a pasta, a definição do dia em que o equipamento será aberto será divulgada oportunamente. Em maio, em visita a Mogi das Cruzes, o chefe da pasta estadual, David Uip, disse durante a inauguração do Centro Oncológico do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, que a previsão era abrir as portas do hospital que deverá atender pacientes de média e alta complexidade no começo deste semestre.

Ontem, a pasta voltou a detalhar que o novo prédio contará com 120 leitos, inclusive, 12 leitos em Hospital-Dia, 10 leitos de Semi Intensiva e 3 leitos Pós Cirúrgico, mas não soube apontar a data de abertura. Já o investimento na construção é de R$ 34,2 milhões e inclui, além do novo hospital, um centro de diagnóstico e a reforma do Hospital Auxiliar.

Em maio, Uip disse que ainda faltava concluir os últimos detalhes para abrir a unidade. "Acredito que o hospital será entregue no segundo semestre. Ainda falta o final da obra, não é muita coisa, mas como sempre digo, não gosto de anunciar obra que não esteja em funcionamento", frisa.

Na mesma ocasião, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) acrescentou que a obra seria concluída em junho. "Terminamos a obra no próximo mês (junho) e na sequência vamos equipar a unidade e escolher uma Organização Social (OS) para fazer a gestão do hospital que irá funcionar ainda neste ano", frisa.

Atrasos

Conforme já divulgado pelo DS, a entrega do Hospital Estadual foi adiada por diversas vezes. A primeira previsão estava marcada para abril do ano passado. Na época, o HC disse que a finalização dos trabalhos foi prejudicada em decorrência de um vendaval que atingiu a cidade em maio. Na ocasião, árvores caíram em cima do prédio - que recebia os últimos acabamentos -, o que resultou em novos reparos.

Desde então novos prazos foram apontados, junho, julho e agosto de 2016, sendo que na sequência foi prometida a conclusão das obras para março deste ano e em seguida para este semestre.