Suzano: Grupo Shibata assume prédio do Hipermercado Extra no dia 21 de agosto

O Grupo Shibata assume no próximo dia 21 de agosto o prédio do antigo hipermercado Extra, localizado na Rua Campos Salles, 690, no Centro de Suzano, que encerrou as atividades na cidade. Dia 20 o galpão será entregue oficialmente. No dia seguinte começam as obras de reforma. A expectativa é de que a inauguração do Shibata ocorra em novembro.

Atualmente são 20 lojas do grupo Shibata no Estado. A última foi inaugurada em fevereiro em São José dos Campos com a geração de mais de 400 empregos diretos.

O Grupo Shibata conta com unidades nas regiões do Alto Tiete, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Todas têm setores de padaria, açougue, peixaria, hortifrúti, adega e bebidas, rotisseria, mercearia, perfumaria, limpeza, bazar, com destaque para produtos naturais, diet, light, sem glúten, sem lactose e grande variedade de produtos orientais.

EXTRA

O Extra encerrou as atividades nesta semana e pegou muita gente de surpresa em Suzano.

O hipermercado atuava há muito tempo na cidade. A rede atua em quatro cidades da região do Alto Tietê, sendo que a cidade mogiana tem o maior número de lojas, com agora três unidades. O estabelecimento de Braz Cubas também foi fechado sem muitas explicações aos consumidores.

Na cidade suzanense, a unidade do Centro era a única da rede de hipermercados.