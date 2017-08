Shibata inicia obras em nova unidade em Suzano; currículos podem ser entregues na unidade

O Supermercado Shibata iniciou na segunda-feira (21) as obras na nova unidade, implantada onde antes funcionava o Hipermercado Extra, na Rua Campos Salles. O local passará por toda uma reforma, a fim de que o estabelecimento seja inaugurado no fim deste ano. As informações foram cedidas por um funcionário.

De acordo com funcionários, os trabalhos na obra começaram ontem, pontualmente às 8 horas. No estacionamento já era possível observar a movimentação veículos com o emblema do novo empreendimento, utilizados para as manutenções. Na reforma, o telhado está sendo trocado e também serão feitos serviços de pintura e eletricidade. A previsão é de que as obras de reforma sejam concluídas em novembro.

Durante todo o dia de ontem houve grande movimentação para entrega dos currículos no local. Desde ontem, o documento pode ser entregue na unidade e no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). No período da manhã, uma fila foi formada no local. O Shibata pretende abrir 170 postos de trabalho, conforme noticiado pelo DS. Os funcionários afirmaram que muitas pessoas entregaram currículos e que a procura é de pessoas de toda a região.

Na última quinta-feira (17), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) divulgou a apresentação de mais de 5 mil candidatos interessados nas vagas, em apenas 12 dias. A partir desta semana, os currículos com foto devem ser entregues na própria loja até o fim de agosto. No mês que vem deve acontecer o primeiro processo de seleção, que será realizado até a inauguração do estabelecimento. As oportunidades são para caixas de supermercados, repositores, auxiliares, padeiro, açougueiro, entre outros.

Nova unidade

O anúncio de que o Shibata seria inaugurado na cidade foi feito após no dia 1º o Extra ter fechado as portas e pegado muitos suzanenses de surpresa.

Segundo a assessoria do grupo esta será a 21ª loja da rede, sendo que a primeira em Suzano. A assessoria informou que as obras são necessárias para que "a unidade suzanense fique nos moldes e padrões das demais lojas que compõem o grupo e possa, assim, oferecer a mesma qualidade de serviços e produtos, características da Rede Shibata".