SPMar sugere implantação de parques lineares embaixo do Trecho Leste do Rodoanel

A concessionária SPMar - responsável pelo Trecho Leste do Rodoanel - sugeriu a implantação de equipamentos embaixo do anel viário. Ela informou que acredita que a melhor forma de utilizar os espaços urbanos é tornando eles mais agradáveis ao uso comum. Isso vem de encontro com o conceito de cidades inteligentes, que ganham cada vez mais espaço na agenda dos gestores municipais pelo mundo e está transformando áreas urbanas ociosas em espaços mais funcionais e atraentes, com implantação de ciclofaixas, parque lineares até mesmo hortas comunitárias.

O assunto já havia sido debatido anteriormente nas cidades que são cortadas pelo Trecho Leste. Segundo a concessionária, o vão livre embaixo do viaduto do Trecho Leste é uma área sob gestão da SPMar. A assessoria de imprensa da concessionária diz que vem procurando desde 2015 as Prefeituras dos municípios de Poá, Itaquaquecetuba e Suzano para saber se há interesse em firmarem uma parceria para utilização do local em prol da comunidade.

“Infelizmente, até o momento a concessionária não recebeu nenhum projeto com viabilidade para implementar essa parceria. Porém, ainda acredita que uma iniciativa nesse modelo de aproveitamento de espaço público, seria de suma importância para qualidade de vida dos moradores do entorno", explicou.