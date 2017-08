Supermercado Shibata vai abrir 170 vagas de emprego em unidade de Suzano

O Supermercado Shibata, que será implantado no local onde antes funcionava o Hipermercado Extra, abrirá 170 vagas de emprego. A unidade será implantada na Rua Campos Salles, 690, no Centro de Suzano. O anúncio de que o Shibata seria inaugurado na cidade foi feito após nesta terça-feira (1) o Extra ter fechado as portas e pegado muitos suzanenses de surpresa. O Shibata será inaugurado em novembro.

Segundo a assessoria do grupo esta será a 21ª loja da rede, sendo que a primeira em Suzano. Conforme o DS havia adiantado, a rede assume o galpão no dia 21. O prédio passará por reformas e adaptações. A assessoria informou que as obras são necessárias para que "a unidade suzanense fique nos moldes e padrões das demais lojas que compõem o grupo e possa, assim, oferecer a mesma qualidade de serviços e produtos, características da Rede Shibata".

Os interessados em trabalhar na unidade podem entregar currículos a partir de hoje no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Suzano, localizado na Rua Doutor Paulo Portela, número 194, no Centro. A partir do dia 21, os currículos podem ser entregues diretamente na loja. A unidade estará em obras, mas haverá um responsável para receber os documentos.

Segundo o diretor-presidente da empresa, João Shibata, sempre houve pedidos para que o mercado se instalasse em Suzano. “Sempre tivemos solicitações para que a rede implantasse uma unidade no município suzanense. Era um antigo desejo nosso e da população, que agora está concretizado. Suzano atende o foco de expansão que planejamos e esta será nossa oitava loja no Alto Tietê”.

A assessoria informou que a unidade terá uma área de vendas de 1,5 mil metros quadrados, além de 90 vagas de estacionamento, 15 checkouts. Entre os setores que estarão disponíveis estão: açougue, padaria, frios, rotisserie, adega, flores, mercearia, limpeza pessoal e para casa.

Antigo Extra

O Hipermercado Extra fechou as portas na terça-feira (1) em Suzano. O Grupo Pão de Açúcar disse que a unidade foi fechada por problemas econômicos e operacionais. Um estudo feito apontou necessidade em encerramento. Apesar disto, os funcionários que manifestaram interesse em continuar vão ser transferidos a outras unidades da região.

A empresa responsável pela marca disse que a decisão pesou para o encerramento das atividades e que o imóvel seria devolvido ao proprietário do prédio. O encerramento pegou de surpresa a população suzanense, pois apenas um cartaz informava sobre o término das atividades “a partir de 1º de agosto esta loja encerra suas atividades”, dizia o comunicado.

Shibata

A Rede Shibata nasceu há 40 anos em Mogi das Cruzes, quando o Massanosuke, Kimie e seus três filhos construíram a primeira loja com 300 m2 e dois ‘checkouts’. Atualmente a Rede chega a Suzano e soma 21 unidades, que estão distribuídas em 13 cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Alto Tietê: Mogi das Cruzes (4), Itaquaquecetuba (1), Biritiba Mirim (1), Jacareí (4), Taubaté (2), Caraguatatuba (2), Caçapava (1), Ferraz de Vasconcelos (1), São Sebastião (1), Aparecida (1), Pinda (1), São José dos Campos (1) e agora Suzano (1). Ao todo, a Rede Shibata emprega cerca de 4,6 mil colaboradores em todas as suas unidades.