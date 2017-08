Suzanenses com veículos de placas final 5 e 6 devem ser licenciados no mês de agosto

Agosto é o quinto mês do calendário anual obrigatório de licenciamento dos veículos registrados em Suzano. Os licenciamentos já ultrapassam 28,4 milhões em todo o Estado, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP). Dando sequência ao cronograma, os proprietários de veículos com placas terminadas em 5 e 6 terão até 31 de agosto para fazer o licenciamento. Caso contrário, não vão poder rodar a partir desta data até regularizar a documentação.

O motorista precisa estar com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício 2017 em mãos até o último dia útil do mês indicado como prazo-limite. Independentemente do ano de fabricação, todo veículo precisa ser licenciado anualmente para poder circular nas vias públicas, uma exigência da legislação federal de trânsito.

O alerta é enviado com um mês de antecedência do vencimento do licenciamento. Quem quiser receber alertas do Detran.SP por mensagem de texto (SMS) é só se cadastrar no portal do Detran , informar o número do telefone móvel e sinalizar que autoriza o recebimento. Para ser notificado via push, basta instalar gratuitamente o app de serviços "Detran.SP" nas lojas virtuais Google Play ou Apple Store e habilitar a opção de recebimento no aparelho.

Como licenciar