Suzanenses gastam em média R$ 240 em feiras livres por mês

Os suzanenses consomem em média R$ 60 quando vão as feiras de frutas e legumes da cidade. O número representa cerca de R$ 240 por mês. Segundo eles, a qualidade e preço dos produtos são melhores em comparação ao dos supermercados, além das feiras serem de fácil acesso, próximo das residências. Os consumidores ainda destacaram que costumam ir toda semana à feira.

Esse é o caso do aposentado Jurandir Simões. Ele comentou que compra verduras, frutas e legumes em busca da melhor qualidade de vida. "Adquiro sempre aqueles produtos que não podem faltar na mesa de casa por serem essenciais para a saúde. Entre alguns deles estão banana, alface, laranja e batata. Gasto muito, cerca de R$ 60, e isso me deixa chateado, pois meu salário não aumenta e os preços dos itens só crescem", explicou.

Já a dona de casa Geada Schmidt disse que sempre pesquisa os valores dos produtos antes de comprá-los. "Ando a feita toda olhando os preços para depois comprar. Isso é uma técnica boa para economizar e não gastar mais do que o necessário. Compro os itens na feira desde 1980. Isso porque eles têm melhor qualidade e o preço sai justo", enfatizou.

Por outro lado, a do lar Rose Ribeiro ressaltou que gasta aproximadamente R$ 100 a cada feira por semana. "Os legumes e principalmente as frutas estão muito caras. Mas, é preciso comprar, acho que não tem uma pessoa que deixe faltar algum desses alimentos em casa. Ainda mais nós que somos mães e queremos ver os filhos bem".

FEIRAS

Suzano conta atualmente com 18 feiras ao longo de toda semana. Na terça-feira acontece no Jardim Colorado e no Jardim Natal. Já na quarta-feira são realizadas na Vila Amorim, Raffo e à noite no Largo da Feira, no Centro. Quinta-feira ocorre no Jardim Revista e Jardim Imperador. Na sexta-feira, as feiras são no Parque Maria Helena e no Jardim Casa Branca. Aos finais de semana acontece aos sábados no Largo da Feira, Cidade Miguel Badra e Vila Helena. No domingo, as feiras são em Palmeiras, Jardim Dona Benta, Jardim Novo Colorado, Vila Figueira e Jardim Monte Cristo.