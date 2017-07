Suzano vai contratar 20 médicos com salários entre R$ 6,9 mil e R$ 7,6 mil

A Prefeitura vai contratar 20 médicos para atenderem no Pronto-Atendimento (PA) de Palmeiras, nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e na rede de atenção básica. O Poder Executivo publicou um decreto, que cria a comissão que será responsável pela admissão dos profissionais via Processo Seletivo Simplificado.

O objetivo é preencher vagas para os cargos de clínico-geral 20 horas (3 vagas), clínico-geral plantonista 24 horas (6 vagas), pediatra plantonista 24 horas (1 vaga), ginecologista 20 horas (3 vagas) e psiquiatra 20 horas (7 vagas). Os salários variam de R$ 6.977 a R$ 7.697,05.

Em menos de sete meses de gestão, essa é a segunda medida por parte da Prefeitura de Suzano quanto à contratação de médicos. No início de fevereiro deste ano, a Secretaria de Saúde admitiu cem novos médicos. Os profissionais foram distribuídos em escala diária para os setores de Pediatria, Clínica-Geral e Cirurgias, nos turnos diurno e noturno do Pronto-Socorro (PS) Municipal.

De acordo com o edital 001/2017, disponível no portal oficial do município (www.suzano.sp.gov.br), as inscrições devem ser firmadas pelos médicos interessados entre os dias 24 e 28 de julho. Para tanto, é necessário comparecer no Centro Unificado de Serviços (Centrus), no setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Avenida Paulo Portela, 210, 3º andar, sala 309 - centro. A lista de documentos necessários para cada especialidade médica está disponível no site da Prefeitura de Suzano.

A prova escrita será aplicada em 6 de agosto, das 9 às 11 horas, na Escola Estadual (E.E.) Batista Renzi (Rua Baruel, 44 - Vila Costa). A previsão é que no final do mesmo mês seja publicada a lista dos classificados. A admissão será imediata e ficará sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como explica o secretário de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon.

"O objetivo é que esses profissionais atuem de imediato na rede municipal de Saúde, em especial no PA de Palmeiras, que tem prioridade na política de reestruturação do atendimento médico daquele distrito. Será um benefício enorme para a população em geral a admissão desses novos profissionais, pois esses médicos reforçarão ainda mais a rede de atenção básica, além do PA da região sul do município", complementa Guillaumon.

Comissão

Uma comissão foi eleita para o Processo Seletivo Simplificado. Ela é formada por nove servidores públicos municipais da área da Saúde. O grupo ficará responsável por avaliar as inscrições dos candidatos, além de elaborar, acompanhar e fiscalizar as provas que serão aplicadas. Os examinadores também farão o julgamento dos recursos, seguindo o que prevê o edital 001/2017.