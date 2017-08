Suzano cai 22 posições no ranking nacional de arrecadação do ICMS

Em quatro anos, Suzano caiu 22 posições no ranking nacional de arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Para se ter uma ideia, a cidade caiu da 65ª colocação, em 2012, com arrecadação de R$ 171,182 milhões, para a 87ª posição, em 2015, com R$ 166.692 milhões. Com isso, a cidade está a 29 posições atrás da cidade mogiana, que ocupa a 58ª colocação. Os dados foram divulgados pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) por meio do Anuário Multicidades: Finanças dos Municípios do Brasil.

Segundo a pesquisa que aponta a situação anual dos 100 principais municípios do País em diversos setores, no período de quatro anos, 2013 foi o que teve a melhor arrecadação com R$ 176,47 milhões, contudo, mesmo tendo ampliado a receita, Suzano caiu no ranking naquele ano para a 70ª posição, já que outras cidades brasileiras tiveram um crescimento maior em relação ao município suzanense.

Em 2014, a cidade registrou ainda a queda de duas posições e saiu da 79ª colocação para a 81ª tendo arrecadado apenas R$ 163,865 milhões. Ainda segundo o ranking deste ano, que aponta os dados de 2015, São Paulo está na primeira posição com a arrecadação de R$ 6,827 bilhões. Na sequência estão o Rio de Janeiro e Manaus com R$ 2,395 bilhões e R$ 1,159 bilhões, respectivamente.

Por outro lado, cidades como Guarulhos (R$ 1,129 bilhões), São Bernardo do Campo (R$ 982 milhões), Santo Andre (R$ 355 milhões) que estão próximas da região e Mogi das Cruzes (R$ 229 milhões) única do Alto Tietê, além de Suzano que aparece no ranking, estão na frente do município na classificação nacional, nas posições 4º, 5º, 41º e 58º.

O economista e professor Antonio Azambuja explica que a queda é considerada pequena, uma vez que ela pode ser explicada pelo crescimento das demais cidades. "Não é que Suzano esteja tendo uma arrecadação pequena, mas sim as outras cidades crescendo mais. Além disso, devemos atentar para o momento de crise", frisa.

Ele também aponta que a expectativa para 2018 é de retomada do crescimento nacional. "O Brasil deve voltar a crescer e as cidades que estiverem preparadas conseguirão mudar o atual cenário", pontua. A chegada do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) e alças de acesso são fatores analisados pelo economista como positivos. "Com a cidade estruturada tudo melhora. Mas é preciso ter incentivos também. O que o empresário quer é menos burocracia, registros mais rápidos, maior eficiência na instalação de serviços como água e esgoto", completa.

ICMS

ICMS é um tributo que incide sobre a movimentação de mercadorias em geral, o que inclui produtos dos mais variados segmentos como eletrodomésticos, alimentos, cosméticos, transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Além disso, incide também sobre a entrada de bens importados do exterior.