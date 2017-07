Suzano e Poá estão entre as 50 cidades do País com melhor mobilidade urbana

Suzano e Poá estão entre as 50 cidades com a melhor mobilidade urbana. A informação é do Ranking Connected Smart Cities 2017, divulgado pela Urban Media Reports. Mais de 500 municípios foram analisados para o levantamento.

A cidade suzanense ficou na 46ª colocação, com uma pontuação de 1,28. Já Poá conquistou o 42º lugar, com um índice de 1,31. Para calcular a pontuação, o levantamento levou em consideração 11 indicadores, entre eles, idade média da frota, quantidade de ônibus em relação a quantos habitantes a cidade possui, acessibilidade (rampas para cadeirantes), ciclovias e outros modais de transporte coletivo. As outras cidades do Alto Tietê não foram citadas no ranking.

Os melhores desempenhos ficaram para as grandes cidades. São Paulo ocupou a primeira colocação, com um pontuação de 3,381. O município é seguido de Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte.

Segundo o levantamento, um dos motivos para que a Capital paulista ficasse na primeira colocação é pelo fato de ter uma ampla rede de Metrô e trem (em relação as demais cidades), além disso possui 400 quilômetros de ciclovia e corredores de uso exclusivo ou prioritário para ônibus.

O levantamento faz parte do Ranking Connected Smart Cities, que analisou as cidades consideradas mais inteligentes do País. O conceito é agregado de diversos parâmetros, como mobilidade, urbanismo, empreendedorismo, saúde, economia, educação, entre outros. São 11 setores analisados. A pesquisa considera que eles retratam a inteligência, conexão e sustentabilidade. “Vale ressaltar que os exemplos de conexões dos setores são numerosos e essa visão, que apoia a escolha dos indicadores e eixos desenvolvidos, não busca substituir outras visões de cidades inteligentes”.