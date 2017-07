Suzano entrega cinco novos ônibus escolares para atender 148 estudantes

Cinco novos ônibus escolares, que atenderão 148 alunos, foram entregues na tarde de ontem. Dos veículos, quatro têm adaptação para atender crianças deficientes e contam com 22 vagas cada um. O quinto tem capacidade para levar 60 estudantes. O investimento foi de R$ 902 mil. A aquisição foi feita por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Durante o evento, que aconteceu no Paço Municipal, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) anunciou que a Prefeitura vai entregar de um sexto ônibus neste ano.

Atualmente, até 18 mil crianças são atendidas pelo transporte escolar municipal. Conforme legislação, os alunos são do G4 e G5, que moram há um quilômetro de distância onde mora e do Ensino Fundamental, que residem há um raio de dois quilômetros.

Ashiuchi ressaltou o setor de educação está evoluindo e será uma das soluções no futuro para os problemas da cidade. “Educação vai andando para frente, abre portas, iguala pobre com rico e é a solução para que a cidade evolua. A Secretaria de Educação está de parabéns junto aos deputados. Avante Suzano”.

De acordo com o secretário de Educação, Nazih Youssef Franciss, essa conquista se deve ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo órgão municipal, com ajuda de todo Poder Executivo. “Quero agradecer ao prefeito pela dedicação e confiança na pasta. Além disso, parabenizar a toda equipe de deputados que ajudou diretamente na conquista desses ônibus pelo governo federal. Realmente tenho que citar que enfrentamos muitas dificuldades, mas com essa energia vamos melhorar todas essas situações. Tínhamos 30 ônibus com más condições, que estavam sucateados e precisando fazer manutenção continua. Agora, recebemos mais cinco. Ajudará muito”, explicou.

O anúncio de entrega destes veículos escolares ocorreu no dia 1º de abril, quando a escola municipal Professora Marisa Barboza Faria, no Jardim Europa, foi inaugurada. Na ocasião, o secretário de Educação, Nazih Youssef, explicou que a medida foi possível por meio do programa Caminhos da Escola, da União. O projeto visa contemplar a área rural e também pode atender a região urbana.