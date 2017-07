Suzano estuda abertura de centro para atender 100 moradores de rua

Suzano pode ganhar um Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). A implantação pode acontecer nesta gestão. A unidade que está em construção na Região Norte da cidade, ainda depende de orçamento para entrar em funcionamento. O custeio mensal do espaço gira em torno de R$ 120 mil. As informações são da Assistência e Desenvolvimento Social. O centro terá capacidade para acolher 100 pessoas em situação de rua por noite.

Segundo o chefe da pasta, Claudinei Valdemar Galo, a construção custeada pelo Estado teve início no ano passado. Um acordo feito entre os poderes apontou a Prefeitura como única gestora da unidade. "A casa de passagem, Centro POP, já existe. Foi firmado um convênio entre o Estado e o Município para construção desta casa. Ela ainda está no começo, e existem planos da abertura deste local para atendimento noturno, mas isto está em estudo porque nos toma um grande orçamento, pois não é só abrir, mas mantê-la", explica.

Galo afirma que a administração tem a intenção de colocar a casa para funcionar, mas a partir do orçamento disponível. "A construção é financiada pelo Estado, mas o custo de manutenção da Prefeitura. A planilha inicial aponta cerca de R$ 120 mil mensais, custo alto para o orçamento hoje", pontua.

O centro ofertará além de banho e refeição noturna, o café da manhã e atendimento médico por meio da Secretaria de Saúde. "Isso porque a maior parte das pessoas que estão nas ruas são dependente de álcool ou tóxicos e por isso dependem de acompanhamento, para terem tratamento e serem reinseridos ao mercado de trabalho ou retornar à família".

Enquanto Suzano não ganha o Centro POP, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) realiza diariamente a triagem das pessoas em situação de rua para prestar atendimento médico e ofertar serviços, principalmente, às pessoas que são da cidade, sendo as demais retornadas à cidade natal, onde o Creas local as recebe para encaminhar ao leito familiar. "Hoje as estatísticas apontam que entre as pessoas que estão no abrigo e na rua há 138 moradores em situação de rua, sendo a grande maioria deles de outras cidades. A Assistência Social não tem medido esforços para resolver estas questões. Agimos com seriedade e responsabilidade", conclui.