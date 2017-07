Suzano faz campanha de vacinação contra raiva a partir de 31 de julho

A Secretaria de Saúde vai promover entre 31 de julho e 1º de setembro a campanha de vacinação contra a raiva. A meta é imunizar de graça mais de 40 mil animais domésticos, entre cães e gatos. Postos fixos e itinerantes serão implantados em todas as regiões da cidade, para a aplicação das doses. O trabalho está sendo coordenado pelo Setor de Vigilância de Saúde, vinculado à pasta de Saúde. Vão atuar uma equipe formada por 15 médicos-veterinários, além de agentes de zoonoses. Para a campanha, serão montados em Suzano 79 postos de vacinação.

Entre os primeiros bairros que serão contemplados com a ação, em um primeiro momento, estão Parque Maria Helena, Vila Maria de Maggi e Vila Maluf. A última etapa acontece em 1º de setembro na região central e no Jardim Imperador. A programação completa com os locais e os horários em que serão oferecidas as imunizações pode ser conferida no site da Prefeitura (www.suzano.sp.gov.br).

É sugerido que todos os animais que tenham comportamento agressivo sejam levados para a campanha por seus proprietários com focinheira e guia curta. Cães de grande porte deverão ser conduzidos por adultos. Já os donos de seis ou mais mascotes têm a possibilidade de agendar uma visita dos agentes de saúde para que a imunização seja feita em domicílio. O telefone para o agendamento é o 4745-2064, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Segundo o diretor de Vigilância em Saúde, Mauro Vaz, no ato da vacinação contra a raiva, não é necessária a apresentação de documentos do animal, sendo que o proprietário vai receber, na oportunidade, um comprovante da imunização para possíveis eventualidades. O servidor estima que 40 mil mascotes, entre cães e gatos, recebam em Suzano as doses que protege contra a raiva.

O trabalho também será realizado em parceria com Organizações Não-Governamentais (ONGs) dedicadas à causa animal no que tange à imunização de cachorros e de felinos que vivem nas ruas. A ação ainda é indicada às comunidades que cuidam de animais em situação de rua (animais comunitários).

Para o secretário de Saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, a aplicação das doses contra a raiva em animais domésticos é uma das principais estratégias da municipalidade na contenção da proliferação da doença, que pode levar à morte. "Com o cuidado com nossos cães e gatos, temos uma condição geral de saúde pública muito melhor, já que o contato que temos com os animais domésticos é grande. Depende apenas de nós mantermos o controle de doenças que representam uma séria questão de saúde pública, como é o caso da raiva. Suzano está fazendo sua parte", afirmou.

Reforço anual

A raiva é uma zoonose, ou seja, doença que pode ser transmitida dos animais para o homem. Os principais transmissores são os animais silvestres, como morcegos, gambás e macacos, além de cachorros e gatos. O contágio ocorre por meio da troca de secreções, contato sanguíneo ou mordida. Desta forma, é preciso ficar atento aos sintomas, para se chegar a um diagnóstico rápido, evitando, assim, a disseminação da doença dentro de casa.

Entre os principais sinais da enfermidade estão aparecimento repentino de agressividade, salivação excessiva e paralisia, bem como cansaço. A vacinação contra a raiva deve ser feita a partir do quarto mês de vida do filhote. O reforço é recomendado anualmente, após a aplicação da primeira dose.