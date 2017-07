Suzano realiza ação para reforçar a segurança no trânsito

A campanha “Foca no Trânsito” foi realizada, nesta terça-feira (27) em Suzano. A iniciativa que tem por objetivo reforçar a segurança entre os motoristas e pedestres, iniciou na Rua General Francisco Glicério – em frente ao Teatro Municipal Doutor Armando de Ré. Educadores de trânsito e agentes municipais distribuíam materiais pedagógicos aos que passavam pelo local. Além disso, quando os semáforos das ruas fechavam, eles estendiam uma faixa aos condutores, escrita “94% dos acidentes no trânsito são de falha humana”.

LEIA MAIS

O número de acidentes com morte nas ruas, estradas e trechos de rodovias em Suzano – de janeiro a maio deste ano - registrou queda de 62,07% em comparação ao mesmo período do ano passado. Nos cinco primeiros meses deste ano, 11 óbitos foram contabilizados contra 29 casos registrados em 2016. O “Foca no Trânsito” tem justamente o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de acidentes, mortes e feridos nas ruas, avenidas e estradas da cidade. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, em parceria com o governo do Estado, e será realizado uma vez por semana em cruzamentos importante da cidade próximos a áreas escolares.

Durante a campanha, esteve presente o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, José Alves Pinheiro Neto, o Netinho. Ele comentou sobre como o projeto será desenvolvido. “A ideia não é somente ficar no Centro, mas levar também para todos os bairros do município. Queremos diminuir o índice de acidentes, essencialmente aqueles que levam risco de morte. Neste governo estamos trabalhando em prol a segurança em todos os aspectos”, explicou.