Suzano institui Plano Diretor para buscar selo de ‘Interesse Turístico’

Suzano cumpriu a primeira etapa para a cidade se tornar Município de Interesse Turístico. A Prefeitura de Suzano instituiu o Plano Diretor do Turismo com a publicação de uma lei complementar. O documento estabelece objetivos, metas, estratégias, programas e projetos para o setor.

De acordo com a publicação, o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de Suzano, de autoria do Executivo, deverá apontar um planejamento capaz de orientar o desenvolvimento econômico, político e social sustentável do turismo na cidade. A lei tem também o objetivo de melhorar as condições de vida da população por meio da inclusão social e o respeito ao meio ambiente.

Por meio das metas e estratégias, o Plano de Turismo deve possibilitar o avanço de diversos segmentos, entre eles, econômico, social, cultural, ambiental e político. Para isso, o setor deve fomentar a geração de riquezas a partir da disseminação da cultura empreendedora e atividades criativas. Desta forma, qualquer iniciativa turística que se instalar no município deverá seguir as regras estabelecidas.

O plano também deverá passar por revisão a cada três anos, sendo que quaisquer modificações deverão ser analisadas pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur), antes de serem aprovadas pela Câmara.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, o próximo passo é anexar todos os documentos e os encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). "O material será analisado por uma comissão julgadora. Mas, independentemente da cidade ser classificada ou não como município de interesse turístico, a gestão (Rodrigo Ashiuchi/PR) irá colocar em prática o Plano Diretor de Turismo", assegura.

Lista

Em abril deste ano, a administração divulgou uma lista de 60 atrativos turísticos da cidade, entre elas, a Igreja do Baruel e o Terazaki- 1º Templo de Judô da América Latina, construído em 1937. A lista de atrativos pode ajudar a cidade a conquistar o selo de "Interesse Turístico". Na ocasião, o Executivo informou que Suzano conta com todos os requisitos para ser reconhecida como uma cidade de interesse turístico, por meio da criação do Conselho Turístico (Contur) e do Fundo Municipal de Turismo (Fumtur).