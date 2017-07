Suzano Papel e Celulose aposta em ambientes integrados e promoção de bem-estar

A Suzano Papel e Celulose tem focadona felicidade e na satisfação de seus colaboradores. Este movimento gradual de transformação da cultura organizacional, envolve desde ações de infraestrutura – com um projeto chamado de Juntos e Misturados, que está alterando o layout de escritórios eambientes administrativosoperacionais, com a reforma dos refeitórios, vestiários e a criação de espaços de convivência – até questões comportamentais com o fortalecimento da autonomia, da extensão da tomada de decisão para a base, a troca contínua de experiências entre as áreas e a formação de líderes inspiradores.

A companhia quer transformar seus colaboradores em verdadeiros agendes de mudança. Para isso, a empresa está buscando por processos melhores, automatização de atividades de baixo valor agregado e, principalmente, em maneiras de fazer com que cada profissional coloque o máximo de seu potencial e energia neste processo.

A nova estrutura - sem divisórias entre departamentos -mais moderna e descontraída, é vista positivamente em unanimidade entre os colaboradores e corrobora com a descaracterização do setor industrial, conhecido por ser mais formal. Marcelo de Mello Martins, Gerente Executivo de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional,como um dos líderes do projeto,conta que se surpreendeu com as mudanças “Possuímos autonomia para desempenhar nossas atividades com total liberdade para propor novas ideias. O modelo de gestão mais próximo dos funcionários tem facilitado as atividades do dia a dia e nos incentiva a buscar por melhorias, nunca pensei que um ambiente tão descontraído faria parte do cotidiano de uma fábrica”, conta.

Esses investimentos têm gerado resultados significativos para a empresa: nos últimos dois anos, a companhia entrou para o ranking de Melhores Empresas para Trabalhar, e no ano passado fez parte das Melhores Empresas para Começar a Carreira. De acordo com pesquisa interna realizada, essa nova cultura organizacionalocasionou um aumento de8 pontos no índice de satisfação dos funcionários, o que reforça a retenção e melhora a atração de novos talentos. Um exemplo que prova o sucesso dessas transformações foi o processo seletivo de estágio do ano passado, que recebeu mais de 30 mil inscrições.

O processo de transformação da Suzano Papel e Celulose é contínuo e busca estar, constantemente, alinhado às necessidades de seus colaboradores e do mercado. A realização de investimentos nas condições estruturais de trabalho e a constante melhoria em sua organização possuem a intenção de aumentar cada vez mais o bem-estar e a felicidade dentro da empresa.