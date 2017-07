Suzano poderá propor Parceria Público-Privada a novo hospital

Após o DS veicular reportagem, na edição de quarta-feira (26), sobre a compra do antigo Hospital e Maternidade Campos Salles pela Clínica Saint Nicholas, a Prefeitura suzanense afirmou que apesar de se tratar de um hospital particular, é possível para a municipalidade propor, futuramente, uma Parceria Público-Privada (PPP) com os proprietários da clínica. A união teria por objetivo favorecer os suzanenses na realização de exames ou atendimento.

A informação foi dada ao DS pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). “Apesar de ser um hospital particular, ou seja, não se trata de equipamento público, não é impossível para a municipalidade propor, no futuro, uma Parceria Público-Privada (PPP) com a empresa, visando favorecer o suzanense na realização de exames ou atendimento, por exemplo. Em suma, para a Prefeitura de Suzano, trata-se de providencial notícia. Sendo assim, desejo que se torne, em breve, uma feliz realidade", disse.

De acordo com ele, Suzano ganha com a notícia. “Caso se efetive a aquisição do antigo Hospital e Maternidade Campos Salles por parte da clínica Saint Nicholas, Suzano vai ganhar, e muito, em razão de a cidade, nos últimos anos, ter perdido unidades médicas para a crise e para outras condições desfavoráveis ao segmento", completa o republicano.

Ashiuchi frisa ainda que é de extrema importância Suzano contar com um hospital para o atendimento médico-hospitalar. Ele acrescente que “ainda mais com referência, já que, tudo indica que o equipamento vai funcionar no endereço que por tempos abrigou o Campos Salles, reconhecido por ter acolhido com qualidade os suzanenses por décadas”, frisou.

O republicano também falou sobre outros benefícios. "Não podemos nos esquecer que a abertura de um novo hospital em Suzano não significa, tão somente, uma opção de atendimento ao cidadão, mas também, a geração de mais empregos e a arrecadação de impostos para a cidade - aporte que, posteriormente, é aplicado em benefício para a população em diversas áreas, como Saúde, Educação, Infraestrutura Urbana, Segurança, Esporte e Cultura", ressalta.

Compra

Conforme divulgado na edição de ontem do DS, após a compra do hospital várias pessoas já estariam indo até a unidade, na Rua Sebastião Luiz, no Centro, para entregar currículos. A Saint Nicholas possui duas unidades, na Rua 27 de Outubro, em Suzano. No local são feitos exames, como endoscopia, raio-x e ultrassonografias, além de atender especialidades, como Oftalmologia, Dermatologia e Cirurgia Geral.

Os proprietários da clínica, Maurício e Marcelo Godofredo - que já foi interventor da Santa Casa de Misericórdia - foram procurados pelo DS durante todo o dia de ontem, mas não foram encontrados. A reportagem obteve a informação de que os dois estão em um congresso fora da cidade. O antigo Hospital Campos Salles encerrou o atendimento em dezembro de 2010, pouco mais de um ano após outro hospital da cidade - São Sebastião - ter fechado às portas. Na ocasião, não foram dadas explicações sobre o fechamento.