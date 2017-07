Suzano publica lista de classificados para programa Frente de Trabalho

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, publicou nesta terça-feira (11), a classificação geral da Frente de Trabalho. A lista está disponível no no portal eletrônico www.suzano.sp.gov.br. A listagem com os 2.971 pleiteantes foi organizada por ordem alfabética, com direito à colocação alcançada no processo seletivo. Aqueles que não têm acesso a lista de divulgação podem conferir o resultado no mural do Centro Unificados de Serviços (Centrus), localizado na Rua Paulo Portela, 210, Centro.

Na semana passada, a administração municipal finalizou a sindicância social com os classificados no programa. A ação teve como objetivo confirmar os dados preenchidos pelos candidatos entre os dias 19 e 23 de junho, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, onde foram acolhidas as inscrições. O trabalho se resumiu à visita de técnicos sociais do Poder Executivo aos concorrentes às 40 vagas em aberto conforme rege o edital.

Com a publicação dos habilitados, os candidatos podem entrar com recurso junto à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social até sexta-feira. O prazo final para a análise dos apontamentos é 21 de julho. A previsão é que em 24 de julho seja publicada a lista de deferimentos e que, na primeira quinzena de agosto, os trabalhadores já deem início às atividades.

Todo o processo seletivo da Frente de Trabalho é acompanhado e fiscalizado por uma comissão constituída por membros da administração, conforme explica o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Claudinei Valdemar Galo. "Tudo está sendo conduzido com transparência. Após a seleção dos 40 suzanenses aptos a desempenharem os serviços, os mesmos passarão por uma dinâmica de adaptação e, a partir de agosto, os trabalhos já terão início com a Frente de Trabalho constituída oficialmente"i.

Capacitação

Os 40 selecionados vão frequentar, no início de agosto, de graça, atividades de capacitação ocupacional e de cidadania, ao passo em que exercerão atividades relacionadas à limpeza pública e à manutenção de ruas e de próprios prédios municipais. A jornada semanal de trabalho será de 40 horas, com remuneração mensal de R$ 937.

Do total de vagas disponíveis, uma (equivalente a 3%) será destinada a pessoa com deficiência, desde que não receba benefícios previdenciários ou de assistência social, seguro desemprego ou algo equivalente.