Suzano quer aderir ao programa federal ‘Saúde na Escola’

Suzano quer aderir ao Saúde na Escola. Na tarde desta quinta-feira (13), o secretário de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon, reiterou o interesse do município quanto ao programa do governo federal durante sua participação no "Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde". Promovido em Brasília, o evento reuniu no Centro de Convenções Ulisses Guimarães milhares de trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), profissionais da área, além de dirigentes estaduais e federais. Caso seja beneficiada com a iniciativa, a cidade poderá receber recursos para o custeio e o reforço das Equipes de Saúde da Família (ESFs) que atuam na rede municipal de ensino.

Segundo Guillaumon, durante o congresso, ele já garantiu o cadastro de Suzano quanto à implantação e à execução do "Saúde na Escola". Após a análise da solicitação por parte do Ministério da Saúde, é esperado que a cidade firme a parceria ainda neste ano com a União e comece a receber recursos a partir de 2018.

O programa "Saúde na Escola" visa a integração e a articulação permanente da Educação e da Saúde, a fim de proporcionar melhoria na qualidade de vida da população. A medida tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes da rede municipal de ensino por meio de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o desenvolvimento de crianças e jovens que estudam na rede pública.

De acordo com a esfera federal, o público beneficiário são os estudantes da educação básica, bem como gestores e profissionais da Educação e da Saúde, comunidade escolar e, de forma mais amplificada, educandos da rede federal de educação profissional e tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Segundo Guillaumon, as atividades do "Saúde na Escola" serão desenvolvidas nas áreas de abrangência das ESFs em Suzano. "Após a inscrição neste projeto, vamos aguardar o deferimento do Ministério da Saúde, para podermos dar início a um planejamento e executarmos nossas ações em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação nas áreas de atuação das ESFs. Nossa ideia é integrar forças entre a rede municipal de ensino e a Saúde (ESFs), a fim de garantirmos saúde preventiva para as crianças de Suzano", complementa o gestor.