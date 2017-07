Suzano reabre atualização do cadastro habitacional

A Prefeitura reabre nesta quinta-feira (20), em caráter excepcional, o processo de atualização do cadastro habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. O objetivo é permitir que mutuários devidamente inscritos nos programas de moradia popular e que deram início às tratativas na primeira etapa da campanha (22 de maio a 23 de junho), bem como aqueles que não aderiram à iniciativa, tenham a oportunidade de concluir o procedimento. Um total de 617 pendências foram registradas pelo Poder Executivo suzanense, bem como 2.325 processos finalizados.

A segunda fase estará aberta até 31 de julho e, a exemplo da primeira, poderá ser acessada unicamente pela página da Prefeitura de Suzano na internet (www.suzano.sp.gov.br). Para atualizar os dados, o mutuário deve ter em mãos o número da carteira de identidade e o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), além do Número de Identificação Social (NIS), o comprovante de renda, um telefone para contato e o endereço atualizado.

Segundo o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, além de conceder uma segunda chance aos candidatos do programa Minha Casa, Minha Vida, que se inscreveram entre 2009 e 2016, e que, por algum motivo, acessaram a plataforma de atualização do sistema cadastral na primeira fase, mas não concluíram o processo de atualização, a segunda etapa que terá início também vai ao encontro de reivindicação por parte das organizações pró-moradia da cidade.

De acordo com as entidades, uma série de fichas cadastrais foram negligenciadas pela gestão anterior (2013/2016) e mantidas fora dos registros oficiais, não sendo informadas durante o período de transição. Desta forma, as mesmas não foram incluídas no sistema de atualização de dados logo que a campanha foi ao ar em 22 de maio, em sua primeira fase.

"Tivemos esse pedido de inclusão de fichas que foram protocoladas pelas associações pró-moradia, mas que não foram comunicadas a nós (governo) pela gestão anterior - logo, não as incluímos no sistema. Outro ponto que nos fez optar por um novo momento de atualização de cadastro foi o fato de pouco mais de 600 mutuários não terem concluído o procedimento no site entre os dias 22 de maio e 23 de junho. Agora, todos terão uma nova chance. Ou seja, não se trata de um novo cadastro habitacional”.

Segundo a pasta, entre os dias 1º e 7 de agosto será publicado edital com os nomes inscritos no cadastro habitacional atualizado e que serão submetidos à aplicação de critérios federais, estaduais e municipais, segundo prevê o Ministério da Cidades - Sistema Nacional de Cadastro Habitacional.

Entre os fatores de seleção estão famílias com portadores de necessidades especiais, com membros que tenham mais de 65 anos, maior número de filhos, renda familiar, entre outros. O sorteio das famílias que ocuparão os imóveis disponíveis na cidade está previsto para acontecer entre os dias 21 e 25 de agosto.

Segundo Vieira, há 2,2 mil unidades habitacionais em Suzano destinadas a programas de moradia popular. "Nosso compromisso é com a redução da demanda existente. Deixo claro que tudo está sendo feito com transparência e atenção, além de rigor. Queremos deixar no passado os questionamentos acerca da política habitacional de Suzano", finaliza.