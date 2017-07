Suzano regulariza estoque com 2 mil doses da vacina pentavalente

A Secretaria de Saúde recebeu na quarta-feira (19) 2 mil doses da vacina pentavalente. As doses, fornecidas pelo governo do Estado, vão normalizar a oferta da imunização em toda a rede básica, que estavam em falta desde o início deste mês. As equipes do Departamento de Vigilância Epidemiológica providenciaram a distribuição estratégica das porções em 21 Unidades Básicas de Saúde (UBS's).

No 1º ano de vida, mais precisamente aos 2, aos 4 e aos 6 meses, as crianças normalmente recebem a dose, que protege contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a meningite provocada pela bactéria Haemophilus Influenzae tipo B, e a hepatite B. A dose pentavalente também é aplicada em associação com a vacina contra a poliomielite.

Do tipo injetável, a pentavalente é resultante da união da vacina tetravalente com a imunização da hepatite B, ou seja, em vez de duas aplicações, o bebê recebe apenas uma injeção que garante a proteção contra cinco doenças, conforme explica o secretário de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon.

"A Secretaria de Saúde de Suzano tem cobrado constantemente o reabastecimento das vacinas pentavales, já que essas doses fazem parte do calendário básico de vacinação da Secretaria de Estado da Saúde. Desde o início de julho, estávamos aguardando a reposição dessa imunização, uma vez que atendemos uma grande demanda da cidade e até de municípios vizinhos. Com o recebimento, já providenciamos a distribuição nos postos de saúde, com o objetivo de suprirmos a pendência e darmos início à vacinação, que protege contra cinco graves enfermidades".

No decorrer de 2016, a Secretaria de Saúde de Suzano disponibilizou 14.243 doses da vacina pentavalente. No primeiro semestre deste ano, mais de 6 mil crianças foram imunizadas na cidade. Com a retomada dos trabalhos neste mês, as famílias que no período da falta das doses levaram seus filhos nas UBSs de Suzano estão sendo contatadas para, agora, retornarem e serem beneficiadas de forma prioritária.

"Esses pais e mães estão sendo convocados previamente, para que possamos suprir de forma ordenada a demanda de vacinas. Lembrando que a pentavalente estava em falta em várias cidades do Estado de São Paulo, e não apenas em Suzano".