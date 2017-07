Suzano reserva 1,5 mil doses para 1º dia de vacinação

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, dará início na segunda-feira (31) à campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos. A primeira etapa da iniciativa, que será colocada em prática até 1º de setembro, será realizada em um primeiro momento na região do Parque Maria Helena. A princípio, serão disponibilizadas 1,5 mil doses.

O primeiro dia da imunização contará com quatro pontos volantes: dois no Parque Maria Helena, um na Vila Maria de Maggi e uma no bairro Vila Maluf. Os horários variam entre 8 e 11 horas e 12h30 e 17 horas. A programação completa está disponível no site do Poder Executivo (www.suzano.sp.gov.br). Cada local de vacinação terá à frente uma equipe formada por cinco profissionais, entre técnicos do setor de Zoonoses da administração municipal e auxiliares.

As doses estarão disponíveis para cães e gatos com mais de três meses. Não será obrigatória a apresentação de documentos para aderir à ação. Orienta-se que animais de grande porte ou que não sejam sociáveis em público compareçam aos pontos de vacinação com focinheira e coleira, afim de facilitar a condução dos trabalhos e garantir a segurança de todos os envolvidos.

Para o primeiro dia de imunização contra a raiva em Suzano serão disponibilizadas 1,5 mil doses. O número tem como base a quantidade de vacinas aplicadas nos animais na campanha do ano anterior (2016). Na oportunidade, foram realizadas 1.353 imunizações. Para todo o município, a expectativa é de que mais de 40 mil animais, entre cachorros e felinos, sejam vacinados até 1º de setembro.

A campanha será realizada em 79 locais do município, de graça, de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. Na terça-feira, serão montados quatro pontos de vacinação nos bairros Sesc, Rio Abaixo, Jardim Gardênia Azul e Jardim Margareth. Excepcionalmente, será organizada uma jornada no dia 19 de agosto nos bairros Chácara Duchen (manhã) e Recreio Internacional (tarde).