Suzano vai implantar Polo Regional da Padaria Artesanal

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, assinaram na quinta-feira (29), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, o convênio que vai possibilitar a implantação de um Polo Regional de Padaria Artesanal na cidade. O projeto, que desde 2001 ensina a população de baixa renda a elaborar dez tipos de pães, vai contar com quatro cursos: Pão de Mel e Bem-Casado; Panetone e Colomba Pascal; Cookie Gourmet; Torta e Quibe.

A cerimônia oficial contou com a participação da presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Lu Alckmin. Além da formação profissional, Suzano vai oferecer, em caráter regional, capacitação de agentes multiplicadores para a produção de vários tipos de pães e de doces.

"Este é um momento muito importante para Suzano. Estivemos numa cerimônia que contemplou 38 municípios, e é com grande alegria e empenho que vamos executar esse projeto, que visa a formação e a qualificação profissional. Tenho certeza que vamos realizar um belíssimo trabalho. Uma boa gestão é aquela que atua em prol do bem comum e que fomenta as ações sociais com o viés da profissionalização dos munícipes", comemorou Ashiuchi.

O Polo Regional de Suzano vai funcionar nas dependências do Saspe. A cidade foi escolhida para acolher o Polo Regional da Padaria Artesanal em razão da estrutura física do Saspe e das características técnicas do município. "A escolha de Suzano para sediar o projeto demonstra o quanto estamos nos empenhando para fortalecer, a cada dia, as ações do Fundo Social de Solidariedade. Com essa unidade em funcionamento, vamos garantir a formação dos professores que vão ministrar aulas nas unidades tradicionais da Padaria Artesanal. Os usuários do Polo Regional serão agraciados com material didático, uniforme e alimentação. Além disso, vamos garantir toda a estrutura necessária para fazer jus ao status de unidade referência no Alto Tietê", pontuou a primeira-dama.

Para o início das atividades, o Polo Regional de Suzano da Padaria Artesanal será agraciado com um kit, que conta com forno em aço inox a gás, mesas em aço inox, assadeiras e liquidificador industrial. "É fundamental esta parceria com os municípios, para que o projeto possa atingir a população de baixa renda em todo Estado de São Paulo. Mais pessoas de Suzano, agora, terão acesso à qualificação profissional e à oportunidade de mudar suas vidas por meio da qualificação", comentou Lu Alckmin.