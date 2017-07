Suzano vai retomar Pró-Santa Casa e terá verba de R$ 1,5 milhão

A Santa Casa de Misericórdia de Suzano vai voltar a receber neste mês recursos do governo do Estado, por meio do Pró-Santa Casa e do Santa Casa Sustentável. A retomada do pagamento foi anunciada na tarde de segunda-feira (3) pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) durante a entrega de cinco novos ônibus escolares . Os convênios estavam suspensos há seis meses. A entidade vai receber, mensalmente, R$ 500 mil.

Os programas ajudam a amenizar os problemas financeiros pelos quais os hospitais, por meio do SUS. O prefeito agradeceu pelos benefícios que a cidade conquistou. "Quero agradecer aos deputados por essas duas notícias fantásticas. Mais de R$ 1,5 milhão na veia da saúde, o que teremos um setor melhor, atendendo de forma mais qualificada à população", enfatizou. Além dos R$ 500 mil mensais, Suzano vai receber R$ 1 milhão de emenda parlamentar do deputado federal Marcio Alvino (PR). Além disso, o republicano explicou que a verba pode ser usada para melhorias. "Contração de mais médicos e especialistas. Importante ressaltar a extensão de horário de atendimento, como já está acontecendo no Jardim Europa".

O deputado André do Prado (PR) foi um dos responsáveis pela retomada dos programas estaduais na unidade. Ele frisou que as tratativas duraram dois meses. "Em julho, o Pró-Saúde será assinado e em agosto, acontecerá o da Santa Casa Sustentável. Ambos trarão grandes benefícios, pois a verba de R$ 500 mil repassados mensalmente voltará para melhorar na qualidade de atendimento e outros benefícios. Vou continuar lutando para resgatar a autoestima do povo suzanense. Fazia dois meses que estávamos tratando isso porque a cidade não tinha cumprido as metas pedidas pelo convênio e por uma dívida".

O deputado federal Márcio Alvino (PR) falou sobre o repasse das emendas parlamentares do exercício de 2018. "O meu gabinete em Brasília e toda estrutura está à disposição de Suzano. Rodrigo colocou uma gestão moderna e está conseguindo contemplar os suzanenses com o melhor. Agora, no segundo semestre, é um momento de definir as emendas parlamentares para o exercício do próximo ano. Tenho um compromisso com a cidade de que vou separar R$ 1 milhão para custeio da área de saúde e mais R$ 500 mil reais à Santa Casa. Esse é um pedido do deputado André, que me ajuda na separação de emendas para os municípios".

Pronto-Socorro

De acordo com o chefe do poder Executivo, mais de 850 atendimentos são registrados por dia no Pronto-Socorro (PS) de Suzano. Destes, 30% são de pacientes que moram em outras cidades da região. "Suzano está de braços abertos, da mesma forma como fomos para outros municípios quando precisamos", completou.