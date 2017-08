Suzansamba está inativa e cidade pode ficar sem Carnaval em 2018

O Instituto Suzanense das Agremiações do Samba (Suzansamba) está inativo desde o último Carnaval. A informação foi confirmada pelo presidente da entidade, fora de exercício, Carlos Alberto de Almeida. O dirigente pretende se reunir com a Secretaria de Cultura para debater os rumos da festividade em 2018. Neste ano, a cidade não teve desfile das escolas, uma vez que a administração cancelou o Carnaval.

De acordo com Carlos Alberto, o cargo de presidência é mantido, mas não exercido já que a Suzansamba está inativa. "Eu continuo como presidente, mas não em exercício porque ainda não tivemos eleição e não temos previsões de quando aconteça. Ela (a Suzansamba) esta sem atividade, devido ao fato de a gente não ter tido Carnaval. A gente acabou ficando sem atuação".

Para o Carnaval 2018, até o momento, a entidade não tem feito preparativos. "Eu pretendo me reunir com o secretário de Cultura no próximo mês para a gente poder estar vendo qual o futuro do Carnaval junto com as escolas. Vamos debater para depois procurar as escolas e saber quem tem interesse. Esta é uma associação independente, mas que conta muito com o apoio da Prefeitura para fazer o Carnaval", disse Carlos Alberto.

O último desfile de escolas de samba suzanenses aconteceu em 2014 e contou com a participação de 10 agremiações, sendo o Grupos de Acesso formado pela Império de Safira, Camisa Preta e Branco, Para Todos e Unidos do Jardim Revista. Já o Grupo Especial foi constituído pela Casa Branca, ACES Só Pra Chatear, Gaviões do Morro, Cultural Unidos do Parque Maria Helena e Pérola Negra. Naquele ano, a escola Cara Preta não preparou apresentação.