A Torcida Organizada Fiel Suzano promove a 6ª edição da Campanha "Sangue Corintiano". Neste ano, a torcida alvinegra esta em busca de pessoas com o tipo sanguíneo "O". A ação beneficente ocorrerá das 8 às 12 horas, no dia 1º de setembro, no Banco de Sangue, localizado na Avenida Antônio Marques Figueira, 1.861, na Vila Figueira, em Suzano. Segundo uma das organizadoras, Fabiana Andrade Monteiro, a expectativa é que 60 pessoas compareçam ao hemocentro suzanense.

Fabiana explicou que os torcedores da Fiel Suzano vão passar por uma triagem no local para descobrir se, de fato, o tipo sanguíneo corresponde ao que o hemocentro necessita. No Banco de Sangue de Suzano, o sangue tipo "O" é o que mais está em falta.

Segundo a torcedora, a Fiel Suzano mantém anualmente na programação a campanha de doação. Ela frisa que está ação demonstra o verdadeiro significado das torcidas organizadas, que é atuar em prol das pessoas. "As pessoas tem um pré-conceito de organizadas, pois acham que são pessoas más e vão pregar pela violência ao defender o time de coração. Pelo contrário, a gente busca promover somente coisas boas", disse

Ela também falou sobre a periodicidade nas doações, principalmente por causa do hemocentro estar sempre precisando de transfusões de sangue. Fabiana frisou ainda que o próprio Banco de Sangue liga anualmente pedindo que uma nova ação seja promovida, em razão da falta de algum tipo sanguíneo. "Muitas vezes, o próprio banco de sangue entra em contato conosco para falar sobre a doação".

Compaixão

Para ela, a campanha não é exclusiva para torcedores corintianos. Isto porque, segundo a torcedora, as pessoas devem ter compaixão ao próximo e engajar-se mais em campanhas como esta para doar sangue. "A Fiel Suzano não chama apenas corintianos. Queremos que todos possam aderir e, desta forma, ajudar a salvar mais vidas", salientou.

Requisitos

Os interessados em participar da campanha, ou doar sangue deverão atender aos requisitos do hemocentro. É preciso estar em boas condições de saúde, ter idade mínima de 16 anos e máxima de 69 (menores de 18 precisam de autorização dos responsáveis) e pesar no mínimo 50 quilos. Também deve ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar se alimentando, mas, antes da doação, evitar alimentos gordurosos nas últimas 4 horas antes da transfusão e, por fim, apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial.