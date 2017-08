Trânsito na Armando Salles de Oliveira é lento por causa de caminhão quebrado

Um caminhão quebrou e deixou o trânsito complicado nessa quinta-feira (31), na Avenida Armando Salles de Oliveira, no Centro de Suzano. O fato ocorreu por volta das 9 horas. O DS aguarda posicionamento da Prefeitura sobre o incidente.

O leitor Milton Rodrigues enviou fotos sobre o problema. Segundo ele, o caminhão quebrou e ficou causou transtornos aos motoristas que usam esta via. Isto por causa do tamanho do veículo pesado. Para ele, a pasta de Transportes foi omissa, já que nenhum agente de trânsito foi ao local para tentar normalizar o fluxo de veículos. "A carreta quebrou e ficou mais de duas horas esse transtorno", disse.

Por volta das 11h20, a carreta foi recobacada. No entanto, o cabo que a puxava estourou. Assim, o caminhão ficou parado metros à frente do Sindicato dos Servidores Municipais de Suzano. "Acho uma pena que ninguém da Prefeitura veio para sanar este problema. Olha lá, a sinta estourou", disse o Rodrigues, enquanto falava com o DS.

Até o fechamento desta nota, a Prefeitura de Suzano não havia enviado um posicionamento.