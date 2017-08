Trecho com ‘buracos’ da SP-66 é liberado

O trecho da Avenida Major Pinheiro Fróes, que tinham os buracos das obras da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), foram liberados. O prefeito Rodrigo Ashiuchi, ao lado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, o Ari do Posto e de representantes da Sabesp, liberou ontem o trecho interditado. Mais tarde, o republicano vistoriou as obras de recapeamento de parte da estrada do Marengo, no bairro Cidade Boa Vista. As intervenções, de responsabilidade do Poder Executivo, tiveram início há cerca de duas semanas.

Para Ashiuchi, a Sabesp cumpriu a promessa de tapar as quatro cavidades, com mais dez metros de profundidade. "Eles (Sabesp) atenderam nosso pedido e concluíram o serviço em 59 dias", detalhou o prefeito.

Durante as intervenções, as quatro aberturas, situadas no sentido Centro-bairro - entre a entrada do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - foram tapadas e receberam acabamento asfáltico.

Com a conclusão, as barreiras do tipo de New Jersey (que tem como base concreto e que são utilizadas geralmente como barreira de segurança, separador de fluxos de tráfego, como guarda de obras e/ou para delimitar provisoriamente zonas em obras) foram retiradas. "A Sabesp tem sido uma grande parceira desta gestão. A empresa, inclusive, atendeu prontamente o nosso pedido, para que fossem tapados estes buracos, até que a própria autarquia retome o edital de licitação deste projeto, que visa à implantação subterrânea de um coletor tronco na Vila Maria de Maggi", disse Ashiucho.

Tapa-buraco

Ainda na tarde de ontem, o prefeito e o titular da pasta de Manutenção e Serviços Urbanos se dirigiram à Estrada do Marengo para vistoriar os serviços paliativos que estão sendo empreendidos na via. Um trecho da estrada, que estava totalmente deteriorado, já recebeu massa asfáltica proveniente da operação Tapa-Buraco.

As equipes também realizaram a limpeza dos bueiros situados ao longo da via. Além disso, o local vai receber, em breve, sinalização horizontal, bem como a pintura de guias. "Já tapamos mais de 16 mil buracos em Suzano, e vamos fazer muito mais. Nosso objetivo é levar este serviço de qualidade para todos os bairros da cidade", afirma o prefeito.