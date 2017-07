34 alunos da rede municipal se formam no Proerd em Suzano

Trinta e quatro alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Engenheiro Isaias Martinelli se formaram no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). O evento ocorreu na manhã de sexta-feira (30), no Parque Nova América, em Suzano. Está é a terceira formatura do Proerd no mês de junho.

Ao final do curso, os alunos ainda participaram de um concurso de redação com o tema “Caindo na Real. A proposta era a de avaliar o que as crianças pensavam e aprenderam sobre os temas apresentados ao longe de dez aulas. O ganhador recebeu uma medalha do programa e os demais alunos uma camiseta do Proerd, além do certificado de conclusão do curso.

De acordo com o departamento de comunicação do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), a cerimônia de formatura teve a presença do comandante da 1º Companhia, dos pais de alunos, do secretário de Educação, Nazih Youssef Franciss, além da diretora da instituição onde ocorreu o evento e de coordenadoras pedagógicas.

A polícia reafirmou que as aulas buscam desenvolver, nos alunos, a capacidade e habilidades para mantê-los afastados das drogas e da violência. Além disso, aulas orientaram como resolver conflitos diários e manter-se com a autoestima elevada.