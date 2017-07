Unidade de Saúde começa a atender com horário ampliado

A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Jardim Europa começou na noite de segunda-feira (26) a atender a população em horário estendido. O anúncio já havia sido feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), na semana passada, durante a entrega da reforma do Pronto-Socorro (PS) Municipal. O objetivo é ampliar o acesso dos cidadãos aos serviços de atenção básica no período noturno, com direito a agendamento. Em um primeiro momento, a ampliação do funcionamento neste posto vai acontecer às segundas e às quartas-feiras, das 7 às 22 horas. A providência não acarreta custo adicional ao erário público e faz parte do programa “ProSuz”.

A medida tem a finalidade de beneficiar principalmente os pacientes que não conseguem ir ao médico no horário convencional de funcionamento da rede básica - das 7 às 17 horas. A ideia é que todas as dez UBSFs de Suzano sejam contempladas com o expediente estendido. A implantação vai acontecer de forma gradativa, conforme destaca o secretário de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon.

“A partir do Pro-Suz, alguns postos ficarão abertos até as 20 horas, enquanto outros, até as 22 horas. Isso vai facilitar que o suzanense seja atendido no bairro onde mora, depois do trabalho ou do estudo, sem precisar se deslocar até o PS. Com essas adequações, vamos conseguir diminuir o fluxo do PS, que precisa de fôlego para acolher casos de média e de alta complexidade, além de evitarmos prejuízos causados pelo diagnóstico tardio ou pela não realização de acompanhamento preventivo ou curativo”, destaca.