Vendas no comércio têm ritmo lento próximo ao Dia dos Pais

Mesmo próximo ao Dia dos Pais, as lojas do Centro de Suzano ainda registram ritmo tranquilo nas vendas de presentes. De acordo com os gerentes dos comércios, a expectativa é que o consumo aumente 30% neste sábado (12), véspera do Dia dos Pais. O número representa 20% a mais em comparação ao mesmo período do ano passado.

Segundo a gerente Ana Mendes, o Dia dos Pais precisa ser movimentado, mesmo sabendo que o comércio suzanense teve pouca circulação no Dia das Mães. "Nessa semana as vendas se mantiveram. A perspectiva é que os clientes venham no sábado por não trabalharem, quando tem mais tempo. Mas, não podemos contar com isso porque a data das mães nos decepcionou. Apenas o Dia dos Namorados foi além do que esperávamos", explicou.

Já a proprietária de uma loja de fotos, Suelly Midori, disse que a venda de presentes no local costuma sempre aumentar em média 20%. "Normalmente compram xícaras e camisetas com fotos. São produtos de qualidade e que podem ser utilizados para sempre. As mulheres são as que mais procuram a loja nessa época para presentear os pais", enfatizou.

Por outro lado, o gerente de um estabelecimento de vendas de roupa, Flávio Souza, destacou que o mesmo percentual positivo é esperado nas vendas em comparação ao mesmo período de 2016. "Ano passado foi bem fraco o movimento. Agora, pretendemos vender tudo que temos".

Os produtos mais vendidos nessa época, segundo os gerentes, são camisetas, bermudas, jaquetas, tênis, perfumes e chinelos. Esse é o caso do operador de produção Reinaldo Lopes dos Santos. Ele comprou uma camiseta pólo para presentear o pai. "Sempre dou um presente a ele, pois pai merece. É uma data única e devemos valorizar aqueles que nos deram tudo que temos hoje em dia".

Em família, a filha Greice Nunes e a mãe Ana Keila, também aproveitaram o movimento mais calmo nas lojas para adquirir um tênis ao homem da casa. "Já tinha em mente do que queríamos comprar para ele. Como ele é um pouco chato para presentes, decidimos um tênis, pois mesmo que seja caro, vai durar bastante. Além disso, ele merece".

A dona de casa Mara Diogo comprou antecipada a lembrança do pai e deixou uma mensagem aos pais suzanenses. "Achei um perfume muito gostoso e não pude deixar de comprar para ele. Todos os dias são dia deles, presenteá-los demonstra um pouco mais do amor que sentimos. Os pais merecem tudo como as mães também, pois são eles que estão do nosso lado sempre".