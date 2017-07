1º Salão de Arte em Suzano vai reunir obras de artistas da região e do Brasil

O 1º Salão de Arte em Suzano está com inscrições abertas para artistas do Alto Tietê e de todo território nacional. A mostra vai acontecer a partir do dia 4 de novembro. O espaço vai reunir 600 obras e terá como objetivo incentivar a produção cultural da cidade, além de captar novos talentos e unir profissionais da área.

O projeto vai trabalhar com duas vertentes: a artes plásticas e a literatura. Segundo o idealizador da ação, Marcos Marques, a ideia é resgatar a Cultura de Suzano. "Há muito tempo não temos salões que possam oferecer esse conhecimento. Mesmo o colégio sendo um local particular, o espaço já está lá faz muito tempo com exposições de artistas famosos da região", explicou.

Poderão se inscrever artistas da região, do País e até mesmo estrangeiros, de forma individual ou coletiva. Cada proposta terá o direito de concorrer com até três obras. O regulamento completo pode ser verificado na página oficial do evento no Facebook "1º Salão de Arte ECCOS".

De acordo com o coordenador do projeto, do Espaço Cultural Colégio Suzano, Policarpo Ribeirão, os artistas passarão por uma banca de três juízes, que avaliarão e decidirão as 600 obras que irão compor o salão. Os critérios serão originalidade, técnica, composição, entre outros.

"Eles enviarão fotos das obras por e-mail e por meio desses critérios serão divulgados os vencedores", comentou.

Aos vencedores, haverá premiações em dinheiro. Na arte plástica, o 1º classificado ganhará medalha de ouro, prêmio de R$ 2 mil e aquisição de obra. Já o 2º colocado conquistará R$ 1,5 mil e o 3º classificado, o prêmio será de R$ 1 mil. Pelo lado da literatura, os prêmios serão: 1º lugar medalha de ouro e tablet da Positivo; 2º lugar medalha de prata mais smartphone Positivo; e 3º lugar medalha de bronze e smarthphone Positivo.

O artista plástico Pedro Neves, também colaborador do projeto, disse que o salão será a nível brasileiro.

"Não tenho dúvida de que as obras serão muito bem elaboradas e com muita originalidade. Feliz em saber que em Suzano, sete artistas já estão confirmados e outros de estados diferentes, como Minas Gerais e Paraná", completou.

Para mais informações deve entrar em contato pelo e-mail : eccos@colegiosuzano.com.br ou pelos telefones 4742-9211 ou 9.5798-8710.