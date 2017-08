26ª Expo Aflord vai reunir 22 atrações em seis dias de evento

A programação cultural da 26ª Expo Aflord já está definida e traz para o público a opção de 22 grupos, com espetáculos que reúnem as culturas japonesa, russa, brasileira e americana. A festa vai acontecer nos dias 19, 20, 26 e 27, e também nos dias 2 e 3 de setembro, das 8h30 às 18 horas, em Arujá. A expectativa é que o evento receba cerca de 40 mil visitantes nos seis dias, segundo a Associação de Floricultores da Região da Via Dutra, organizadora da exposição.

Entre as atrações confirmadas estão grupos de taiko (tambores japoneses), o clássico Satoru Saito, que traz as danças folclóricas japonesas, e shows com instrumentos clássicos japoneses.

Outros grupos japoneses que estão na programação são o Ishin, Awa Odori Represa, Koran Daiko de Suzano, Taiko de Ryukyo Koku Matsuri Daiko Brasil - Taiko de Okinawa, entre outros. Uma das grandes atrações nipônicas deste ano é o cantor Joe Hirata, que mescla em seu repertório músicas sertanejas, internacionais e enka (clássica japonesa).

Saindo do Oriente, a Aflord resgata a cultura de outras nacionalidades. O público presente poderá conferir a dança russa com a Cia Balalayka de Danças e Folclore da Rússia, que traz em passos bem marcados a tradição russa. Outro grupo convidado é a Cia de Dança Nashville Country Show, com um show bem coreografado típico norte-americano.

Para quem gosta de pets, o grupo Circo Tradição fará um show com cães adestrados, com diversos números que, além de serem bem divertidos, respeitam o bem-estar físico dos animais.

A programação cultural completa da 26ª Expo Aflord e os horários de apresentação podem ser conferidos no site: www.aflord.com.br/programacao.

Expo Aflord

É um dos principais eventos de flores do Estado de São Paulo. Todos os anos, sempre entre os meses de agosto e setembro, o evento recebe pessoas de diferentes regiões do Estado, para exposição e vendas de flores.

Mais informações sobre o evento pelo telefone (11) 4655-4227. A exposição ocorrerá na Associação dos Floricultores localizada na Avenida PL do Brasil, km 4,5, Fazenda Velha, em Arujá.