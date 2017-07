Abertura do Festival de Inverno lota auditório com ‘Queen Sinfônico’

O público lotou o auditório do Cemforpe para o evento de abertura do 9º Festival de Inverno Serra do Itapety, que contou com a apresentação da Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes acompanhada do Coral Musicativa. O espetáculo “Queen Sinfônico” prestou homenagem à Banda Queen e seu vocalista Freddie Mercury.

O prefeito Marcus Melo (PSDB) destacou a participação dos mogianos. “É muito gratificante encontrar o auditório lotado e o público envolvido com mais esse importante evento cultural. Quero fazer um agradecimento especial a todos que colaboraram com a Campanha do Agasalho, afinal foram quase mil peças arrecadadas em troca de ingressos para esse espetáculo”, agradeceu ele, que assistiu a apresentação ao lado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Karin Melo.

A abertura, realizada no sábado (1) contou com a participação especial da Banda Sinfônica do Cempre José Limongi Sobrinho, do Botujuru, regida pelo maestro Ewerton Ravelli. Os alunos que fazem parte do Projeto Pequenos Músicos apresentaram grandes sucessos como “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga, “New York, New York”, de Frank Sinatra e “Twist and Shout”, dos Beatles. “Quero deixar o meu agradecimento especial à Prefeitura de Mogi das Cruzes por manter e acreditar nesse projeto e possibilitar que as nossas crianças tenham acesso à música e possam sonhar com um futuro melhor”, afirmou o maestro Ewerton.

Na sequência, subiu ao palco a Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes, composta pelos professores do Projeto Pequenos Músicos, realizado atualmente em 15 escolas municipais. “Estou muito feliz e agradecido porque o que temos hoje é uma banda profissional. Enquanto outros municípios do País estão acabando com bandas e orquestras, Mogi das Cruzes continua incentivando, mantendo e acreditando na música e na arte”, afirmou o maestro Lélis Gerson, regente do espetáculo Queen Sinfônico.

Por quase uma hora, os músicos emocionaram o público com clássicos como “Somebody to Love”, “Bohemian Rhapsody”, “Love of my Live” e “We are the Champions”.

Outras atrações

O Festival de Inverno prossegue até 1º de agosto. Ao longo deste um mês de programação, o público poderá conferir 55 atrações, distribuídas por 14 palcos: Centro Cultural, Cemforpe, Parque da Cidade, sede da Banda Santa Cecília, Theatro Vasques, Museu Taro Konno, Museu Guiomar Pinheiro Franco, Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, Casarão do Carmo, Largo do Carmo, Ciarte, Estação Sabaúna, Largo do Rosário e Pinacoteca.

Estão presentes na programação os tradicionais segmentos da música, teatro, dança, literatura e cinema, mas também capoeira e o segmento do patrimônio, por meio de visitas a museus da cidade. Haverá também eventos sobre tatuagem, feira de antiguidades, feira do livro, cursos, oficinas e um convite aberto para visitas à Pinacoteca de Mogi das Cruzes. Toda a programação do Festival de Inverno Serra do Itapety é gratuita.