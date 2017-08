‘Annabelle 2’ e ‘Uma Família Feliz’ estreiam hoje no cinema de Suzano

Duas produções estreiam nesta quinta-feira (17) no Centerplex de Suzano. São os filmes de terror "Annabelle 2 - A Criação do Mal" e a animação "Uma Família Feliz". O primeiro é a sequência do filme de 2014, que surgiu como um derivado de "Invocação do Mal". Já o segundo, vem com a proposta de mostrar o caminho para a felicidade familiar, que é cheio de armadilhas e aventuras. A atriz Juliana Paes empresta sua voz à protagonista Emma.

Focado na assustadora boneca endemoniada, Annabelle. O segundo spin-off de "Invocação do Mal" é como se fosse uma introdução do primeiro longa da personagem. O elenco contra com Miranda Otto (Homeland) e Stephanie Sigman (007, Contra Spectre) Talitha Bateman, Lulu Wilson (Ouija 2), Philippa Coulthard, Grace Fulton (Revenge), Lou Lou Safran, Samara Lee (O Último Caçador de Bruxas), Anthony LaPaglia, e a estreante Tayler Buck.

"Annabelle 2 - A Criação do Mal" traz uma história assustadora e com estrutura. E monta um caminho para o universo compartilhado de "Invocação do Mal". Dessa vez, a trama conta a história de um grupo de meninas acompanhadas por uma freira, que se muda para uma casa de campo - depois que o orfanato onde moravam é fechado. Lá, elas conhecem a história do dono da casa, um fabricante de bonecas, e sua esposa. O casal perdeu, há anos, sua filha em um acidente.

A história central é focada em duas meninas do grupo: Linda e Janice, que foi vítima de poliomielite e tem problemas de locomoção. Elas são as primeiras a entrar em contato com Annabelle, uma boneca que o seu o artesão havia feito para sua filha antes dela morrer.

O filme conta ainda a origem do demônio que possui a boneca e a relação da mesma com a filha do casal. E o que não falta na produção são sustos e momentos de tensão. A direção é de David Sandberg. Um ponto a ser destacado no novo longa é a conexão que faz com o primeiro filme. Além de criar também uma ligação com o próximo spin-off da franquia, que será voltado para a ameaçadora Freira Valak de Invocação do Mal 2. Uma dica aos espectadores: o filme contém uma cena pós-créditos. E diferente de seu antecessor - que deixou a desejar - Annabelle 2 assusta e possui, sim, uma história para contar.

Uma família feliz

O filme narra a história dos Wishbones, uma família que está longe de ser feliz. A mãe possui uma loja de livros e está endividada. O pai trabalha demais e sofre sob o comando de seu chefe. A filha é uma adolescente apaixonada por sua primeira paixão no Ensino Médio. E o caçula, Max, é um garoto que sofre com bullying na escola.

Então, em uma festa à fantasia, Baba Yaga - uma bruxa malvada - transforma todos em monstros. Com o feitiço, Emma se torna uma vampira, Frank se transforma no monstro de Frankenstein, Fay vira uma múmia e Max, um pequeno lobisomem. Juntos, essa família de monstros deve perseguir a bruxa para reverter a maldição.

Além de uma trama divertida, o filme vem com a proposta de relembrar aos pais e aos filhos sobre a base familiar. A direção é de Holger Tappe.