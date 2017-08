Artista plástico Pedro Neves participa de reality show cultural ‘A Rua é Show’

O artista plástico suzanense Pedro Neves participará do reality show "A Rua é Show" idealizado pelos alunos de comunicação da Faculdade Cásper Líbero, na capital paulista. O programa se baseia na experiência compartilhada entre o pintor (Neves), um músico, um dançarino e um artista circense para eleger o melhor desempenho nas artes. O formato faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos universitários que, após aprovado, o projeto piloto televisivo poderá ser veiculado na mídia.

De acordo com Neves, o reality show contará com quatro integrantes que participarão de três etapas. As gravações acontecerão aos finais de semana, até o dia 16 de setembro. A primeira contribuição aconteceu domingo, dia 27, no bairro Vila Olímpia, em São Paulo. "Todos participarão até o fim, quando um corpo de jurados vai eleger o melhor artista de rua, o artista mais completo. Ao longo das gravações os quatro artistas deverão aprender sobre cada arte. Na primeira participação já aprendi a dança e tocar um samba no triângulo", conta.

Conforme a evolução da competição, o suzanense também terá que aprender a arte circense, música e dança assim como os demais integrantes deverão se empenhar na pintura de telas. "O importante é participar, é muito gostoso estar engajado e obter uma experiência diferente. Aos 62 anos, sou o mais velho da turma e acho que a idade é um fator que pesa. Depois de dançar e tocar triângulo, senti o cansaço".

Pedro destaca que uma equipe profissional de cada tipo de arte é responsável por ensinar os competidores. Nas artes plásticas, outro personagem suzanense aparece. Trata-se do pintor Policarpo José Ribeiro, que ensinará pintura ao músico, dançarino e ao artista circense. Além disso, o músico Kadu Sasso, também de Suzano, está na competição com Neves.