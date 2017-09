Banda Sinfônica de Mogi vai realizar Concerto da Independência

O Theatro Vasques em Mogi das Cruzes apresenta na próxima terça-feira (5), às 20 horas, o Concerto da Independência com a Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes, que integra o Projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola, da Secretaria de Educação, atiradores do Tiro de Guerra e a Banda Sinfônica Escolar da Escola Municipal Professor Noemia Real Fidalgo, do Jardim Maricá. A entrada é gratuita. A abertura do evento será com alunos da Escola Municipal Professora Noemia Real Fidalgo, que falarão sobre a importância do tema para o público. Em seguida, os 45 jovens músicos da Banda Sinfônica Escolar da escola se apresentarão.

“Nossa proposta é demonstrar a importância desta data para os jovens de nossa cidade com apresentações musicais de qualidade, incluindo a participação de dois solistas da Banda Sinfônica do Exército”, contou o maestro Lelis Gerson, da Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, que atualmente coordena o projeto Pequenos Músicos.

A Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes apresentará um repertório de música brasileira com composições e arranjos de dois grandes compositores brasileiros, Hudson Nogueira e Maestro Duda. Os solistas convidados são o 2º Sargento Aristóteles de Assis Austricliano dos Santos, 1º Trombone da Banda Sinfônica do Exército e o 2º Sargento Cléber Polido, 1º Trompete da Banda Sinfônica do Exército. Os atiradores do Tiro de Guerra de Mogi das Cruzes estarão sob o comando do chefe de instrução, o sub-tenente Arlei Fernandes da Silva.

Confira a programação de eventos em comemoração aos 457 anos de Mogi das Cruzes.

O projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação desde 2011, oferece aulas de musicalização em período de aula e ensino sinfônico no contraturno escolar para mais de 10 mil alunos de 15 escolas municipais. Oitenta profissionais, sendo 15 coordenadores e 65 monitores são responsáveis pelo ensino de música para as crianças da rede municipal de ensino.