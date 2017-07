Colettive lança dia 28 novo álbum durante Festival de Inverno

A banda Colettive lançará o disco "Reações Adversas" no próximo dia 28. O evento gratuito acontecerá no Theatro Vasques, às 20 horas, durante a programação do Festival de Inverno da Serra do Itapety, em Mogi das Cruzes. O grupo tem dez anos de estrada e apresenta o rock alternativo neste novo trabalho autoral, produzido por meio do Estúdio Municipal de Áudio e Música.

Cris Morais, Karin Takagaki, Leandro Veroldt, Rogério Martins e Willian Almeida formam o grupo Colettive, que se apresentará pela primeira vez no Festival de Inverno- evento prestigiado na cidade mogiana. A banda terá um show totalmente pensado e planejado para o lançamento do novo CD.

A oportunidade surgiu em meados de 2016, quando o Colettive foi selecionado pelo Estúdio Municipal de Áudio e Música para a gravação do álbum. "A gente participou do projeto através de um edital, com outras 13 bandas que concorriam na modalidade de trabalho autoral, a partir de 10 faixas. A gravação começou em outubro do ano passado e todo o processo foi finalizado há pouco, em junho. Agora só esperar a prensagem", diz animado o baterista Rogério Martins.

Segundo ele, o lançamento já era previsto para acontecer em um evento aberto, em parceria com a administração municipal. "No edital de gravação, a gente já acordava um lançamento gratuito. Agora as datas bateram com o Festival de Inverno. Vamos aproveitar a oportunidade", diz. "Essa apresentação será a primeira produzida e pensada para a gente, com palco, iluminação e tudo. A gente sempre esteve em festivais, com mais bandas, dividindo o palco com a galera. Mas como espetáculo nosso, é a primeira vez".

A banda existe há 10 anos e, para Martins, o disco vem para coroar esta década. "A gente faz um rock alternativo, com influência de várias coisas. O repertório do show será o próprio CD e algumas canções que não foram gravadas. As divulgações já começaram e esperamos encher a casa". Entre as principais influências, cita as bandas Los Hermanos, Radiohead, Placebo, R.E.M, além de Adriana Calcanhoto e Música Popular Brasileira (MPB), no geral.

O baterista acredita que o novo projeto abrirá novas portas ao Colettive. Sobre os planos futuros, Rogério espera realizar cada vez mais shows. "Agora o papo é, com o trabalho na mão, tocar no maior número de lugares". É possível acompanhar a banda pelas redes social, facebook.com/colettiveoficial e instagram.com/colettiveoficial. O conteúdo musical também estará disponível no Spotify, Deezer e Youtube, a partir do dia 28.