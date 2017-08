Contadores de Mentira vão encenar espetáculo sobre Medeia no México

A companhia teatral suzanense Contadores de Mentira embarca esta semana para o México, onde vão realizar apresentações e oficinas. No país, o grupo encenará o espetáculo "Curra - Temperos sobre Medeia", nas cidades de Córdoba, no estado de Veracruz, e também para a Cidade do México - capital do país. Os Contadores de Mentira viajam, nesta quinta-feira (17), e retornam no dia 2 de setembro.

Em Córdoba o grupo fará as apresentações, além de ministrar oficinas, no Centro Cultural Casa Baltazar. As atividades farão parte da programação do 9º Festival Emilio Carballido, o mais importante do Estado de Veracruz. Participam deste festival grupos que possuem expressão internacional.

Já na Cidade do México os Contadores vão apresentar “Curra- Temperos sobre Medeia” no Teatro Orientación do Instituto Nacional de Belas Artes. Ainda neste Instituto o grupo realizará oficinas e bate-papos.

Os Contadores de Mentira, comemoram, neste mês, o seu 22º aniversário. Iniciaram as comemorações em julho com o Mês Internacional no Teatro Contadores de Mentira e a ida ao México encerra as festividades. O grupo de teatro suzanense já passou por outros países, realizando intercâmbio com outras companhias teatrais. A trupe já esteve quatro vezes no Equador, também passou por Cuba e Peru.

Agenda

Ainda no início de setembro o grupo viaja para Minas Gerais, onde participa da Feira Literária de Cristina (FliCristina), realizada no Sul do Estado. No fim do ano vão retornar ao Equador. A previsão é de que outras duas viagens internacionais sejam realizadas em 2019.

Curra - Tempero sobre Medeia

O espetáculo é um uma celebração Orixá sobre o mito clássico de Medeia, estreado em 2008. Um terreiro, uma arena, um banquete , bebida, comida, pés descalços para celebrar o efêmero.

Onde o público não é apenas espectador e é convidado para um “outro lugar”. Uma cozinha funciona durante todo o tempo provocando relações sensoriais onde a dança, a comida, a música celebram o mito da Medeia.

Jasão é um orixá recebido pelo corpo de um cozinheiro. Medeia tem a força de Iansã e sua inimiga, a beleza de Oxum. Creonte , senhor daquele terreiro exige o seu direito à propriedade enquanto crianças “Erês” cegas decidem o futuro da mãe.

O Grupo Contadores de Mentira, hoje também instituição com o mesmo nome, nasceu em 1995, em Suzano, onde desde 2013 mantém também uma sede física. Desde então produz projetos, espetáculos, festivais, encontros, feiras, e sobretudo, um diálogo de sobrevivência, crescimento, articulação e atitude entre cidadão e cultura.