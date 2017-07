Cultura de Suzano realiza o projeto Vivência Cultural de Esculturas

A Secretaria de Cultura de Suzano, vai abrir, no próximo dia 10, as inscrições para aulas do projeto “Vivência Cultural - Esculturas e Agregação com Sucatas”. A ação terá à frente o artista plástico Fernando Pagnani e será instalado no Casarão das Artes (Rua Vinte e Sete de Outubro, 271, Centro). As aulas terão início no dia 19 de julho.

Serão disponibilizadas 40 vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada. Os interessados devem ter mais de 10 anos. No ato da inscrição, que precisa ser realizada no próprio Casarão das Artes até o dia 18, é preciso apresentar comprovante de residência, uma foto 3x4, além de uma cópia do documento de identidade (RG).

Os alunos da “ Vivência Cultural - Esculturas e Agregação com Sucatas” serão distribuídos em quatro turmas, que terão aulas nos períodos da manhã e da tarde, uma vez por semana, sempre às quartas-feiras. No decorrer do curso, os grupos vão aprender técnicas para o manuseio de materiais utilizados na elaboração de esculturas e demais obras de arte, e terão contato com noções de modelagem e sobre o uso de materiais recicláveis na produção artística, como papelão e plástico.

“Esta oficina proporciona o desenvolvimento da percepção, da memória, da sensibilidade e da criatividade. Com a progressão dos integrantes, será incluído posteriormente nos trabalhos o manuseio de outros materiais recicláveis, como o vidro e o metal, que rendem obras de arte maravilhosas”, complementa o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo.

O secretário também acredita que a oficina sobre Esculturas e Agregação com Sucatas é extremamente importante para o fomento da produção cultural da cidade.

“Esta iniciativa, que será realizado no Casarão das Artes, pretende abrir mais uma janela de oportunidades à população, que não vai apenas ter contato com a Arte, por meio de exemplos apresentados no Vivência Cultural, mas, também, vai fomentar o processo da produção e do consumo de Cultura no nosso município”, explica.