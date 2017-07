Dançarino suzanense conquista medalha de ouro e bolsa de estudos

O bailarino suzanense João Vitor Alves Brito Ferreira, de 18 anos, conquistou a medalha de ouro no XXVII Seminário Internacional de Dança de Brasília. Além da condecoração, o dançarino ainda recebeu três bolsas de estudos no exterior e garantiu vaga para a final do Certamen Internacional de Dansa Ciutat de Barcelona, festival que ocorre anualmente na Espanha.

O XXVII Seminário Internacional de Dança de Brasília aconteceu entre os dias 10 e 23 de julho, onde o suzanense conquistou a medalha de ouro pela apresentação de solo contemporâneo. Já as bolsas eram para possibilidade de estudo nos Estados Unidos, Canadá ou Suíça. "Vou para os Estados Unidos em setembro de 2018, optei pelo país porque abrange mais oportunidade de aprendizado em diversas áreas da dança, como Balé Clássico, contemporâneo e moderno. Porém, terei que abrir mão das outras duas bolsas, no Canadá e na Suíça", conta o bailarino que agora também é finalista do Certamen Internacional de Dansa Ciutat de Barcelona.

Acostumado com os festivais de dança, João Vitor coleciona medalhas de bronze e prata do mesmo Seminário Internacional realizado anualmente em Brasília. "Este é o terceiro ano que participo, sempre fui medalhista, mas esta é a primeira que vez que consigo bolsa de estudos. Fui bronze e prata, em 2015 e 2016. Estou muito feliz com o ouro, meu sonho é participar de festivais no exterior e ingressar em uma companhia de dança internacional. Quero crescer profissionalmente e, para o próximo ano, almejar novas conquistas, medalhas e mais oportunidades fora do País", diz.

Carreira

Aos 18 anos, João Vitor dedica-se integralmente à dança que o acompanha desde os 13 anos de idade. "Eu comecei com Hip-Hop, sempre quis Balé Clássico e depois passei para Contemporâneo. Hoje me divido entre o Clássico, Contemporâneo e o Street", conta o morador da Vila Amorim.

De acordo com o dançarino, o sonho começou durante a participação em um projeto social voltado ao Hip-Hop. "Logo comecei a frequentar eventos onde conheci a escola Balleto Studio", diz. O instituto é liderado pelos professores Tatiane Matos e Éder Paixão, que também idealizam o Festival Ballarte, em Suzano. Neste ano, o evento reuniu 29 escolas de dança vindas de todo o país no Teatro Armando de Ré.