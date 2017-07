Do diretor Christopher Nolan, 'Dunkirk' estreia no cinema de Suzano

Estreia, hoje, no Centerplex de Suzano o mais novo filme do cineasta Christopher Nolan. Intitulado "Dunkirk", a produção narra uma das mais importantes operações do exército britânico na Segunda Guerra Mundial, quando mais de 350 mil soldados foram resgatados com vida em meio ao ataque nazista, quando a Alemanha parecia estar à frente da guerra. Na atualidade, o diretor ganhou destaque graças ao seu trabalho em "Batman: O Cavaleiro das Trevas", "Origem" e "Interestelar".

O trabalho é o primeiro filme histórico de Nolan, inspirado pela famosa evacuação de tropas aliadas de praias do litoral da França, em 1940 - a conhecida Batalha de Dunkirk ou Dunquerque -, e também a primeira obra de suspense.

A história do longa aborda três pontos diferentes, baseadas em personagens fictícios: a história na praia, a aventura no Canal da Mancha e a perspectiva aérea. Na produção, há poucos diálogos ou informações referentes ao passado dos personagens. Dunkirk acerta na representatividade do ambiente, cores, texturas e sons da guerra.

O elenco tem nomes como Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, entre outros. Além disso, "Dunkirk" marca a estreia de Harry Styles, que ficou famoso como integrante do grupo One Direction, como ator. Ainda este ano, ele já lançou também o seu primeiro álbum solo, que leva o seu nome.

Em recente entrevista, o cineasta Christopher Nolan confessou que não conhecia o trabalho de Styles no One Direction e elogiou o novato, o comparando com a escalação de Heath Ledger para Batman - O Cavaleiro das Trevas. "O que eu vi na audição foi alguém carismático", disse o diretor ao ET Online. "Quando escalei Heath Ledger como Coringa, surgiram muitos comentários. Eu tenho que confiar no meu instinto e Harry foi perfeito para o papel".